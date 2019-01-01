هازارد: الانتقال لريال مدريد؟ هدفي التتويج بالدوري الأوروبي مع تشيلسي

تعرف على تصريحات هازارد بشأن إمكانية انضمامه إلى صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل

رفض إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، التعليق على شائعات اقترابه من الرحيل لريال مدريد مؤكدًا تركيزه فقط على تحقيق الدوري الأوروبي مع البلوز.

التقارير الصحفية أكدت اقتراب البلجيكي من الانضمام لصفوف الملكي خاصة بعد عودة زين الدين زيدان لتدريب الفريق.

وقال إيدين في تصريحات لصحيفة VTM البلجيكية: "لا أفكر في مسألة الرحيل الآن، كل ما يشغل بالي هو تقديم أفضل ما لدي مع تشيلسي والفوز ببطولة الجوري الأوروبي".

وتابع: "حاليًا تركيزي منصب مع منتخب بلجيكا وبعدها سأعود لتشيلسي بهدف إنهاء الموسم في مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا وتحقيق بطولة اليوربا ليج".

نافاس: 🎙️



"عندما وجدت اسمي في التشكيل الأساسي لمواجهة سيلتا فيجو تأثرت كثيرًا بالطبع، الأن يجب علينا التركيز على المرحلة الجديدة مع زيدان

والأستمتاع بما هو قادم. أنا هادئ لأنني أعلم أن زيزو يعطي الفرص لجميع اللاعبين و ليس لي فقط." pic.twitter.com/q8uqUVqtO2 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 20, 2019

صاحب الـ 28 عامًا أشار إلى أنّ جمهور تشيلسي لا يرغب في رؤية فريقه خارج البطولات الأوروبية في الموسم المقبل وبالأخص دوري الأبطال.

واختتم: "حينما أعود لتشيلسي لن أفكر سوى في هذا الأمر، أما ما قد يحدث بعد شهرين أو خمسة فهو أمر لا يشغلني الآن. سوف نرى".

ريال مدريد وقّع مع أول صفقاته بعودة زيدان وجلب إيدير ميليتاو من بورتو مقابل 50 مليون يورو.