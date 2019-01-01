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هازارد: الانتقال لريال مدريد؟ هدفي التتويج بالدوري الأوروبي مع تشيلسي

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Getty Images
تعرف على تصريحات هازارد بشأن إمكانية انضمامه إلى صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

رفض إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، التعليق على شائعات اقترابه من الرحيل لريال مدريد مؤكدًا تركيزه فقط على تحقيق الدوري الأوروبي مع البلوز.

التقارير الصحفية أكدت اقتراب البلجيكي من الانضمام لصفوف الملكي خاصة بعد عودة زين الدين زيدان لتدريب الفريق.

وقال إيدين في تصريحات لصحيفة VTM البلجيكية: "لا أفكر في مسألة الرحيل الآن، كل ما يشغل بالي هو تقديم أفضل ما لدي مع تشيلسي والفوز ببطولة الجوري الأوروبي".

وتابع: "حاليًا تركيزي منصب مع منتخب بلجيكا وبعدها سأعود لتشيلسي بهدف إنهاء الموسم في مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا وتحقيق بطولة اليوربا ليج".

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صاحب الـ 28 عامًا أشار إلى أنّ جمهور تشيلسي لا يرغب في رؤية فريقه خارج البطولات الأوروبية في الموسم المقبل وبالأخص دوري الأبطال.

واختتم: "حينما أعود لتشيلسي لن أفكر سوى في هذا الأمر، أما ما قد يحدث بعد شهرين أو خمسة فهو أمر لا يشغلني الآن. سوف نرى".

ريال مدريد وقّع مع أول صفقاته بعودة زيدان وجلب إيدير ميليتاو من بورتو مقابل 50 مليون يورو.

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