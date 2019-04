هاري كين يعرب عن إحباطه بعد الإصابة القوية أمام سيتي

أعرب المهاجم الإنجليزي هاري كين، عن إحباطه الشديد بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة توتنهام ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

كين تلقى ضربة قوية في الكاحل، بعد التحام مشترك مع فابيان ديلف مدافع سيتي، ليغادر أرضية ملعب المباراة.

توتنهام فاز بهدف نظيف سجله سون هيونج مين، ليمتلك فرصة كبيرة في التأهل لنصف النهائي، قبل إياب دور الثمانية الأسبوع القادم على ملعب سيتي.

كين علق على إصابته في تغريدة على موقع "تويتر" قال خلالها:"حزين للخروج مصاباً، ولكن كل انتكاسة تعتبر فرصة جديدة للعودة أقوى".

Gutted to go off injured but every setback is a chance to come back stronger than ever. Big finish from the boys to go on and win! #COYS #UCL pic.twitter.com/vWR79WlMT6