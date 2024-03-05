هاري كين يعترف بـ"عدم سعادته" لتتيري هنري.. والفرنسي يتغزل في هداف بايرن!

أن تأتيك الإشادة من أحد أفضل المهاجمين عبر العصور

في معرض حديثه لشبكة "سكاي سبورتس" أدلى أسطورة آرسنال ومنتخب فرنسا تييري هنري بتصريحات عن النجم الإنجليزي هاري كين هداف بايرن ميونخ، أكد أنها جعلته يحترمه أكثر من أي وقت مضى.

وقال اللاعب الفائز بكأس العالم 1998 سابقًا: "تطور هاري كين مثير للإعجاب، لقد ذهبت لرؤية كين من قبل وسألته: (هل تود إضافة مزيد من الصناعات إلى طريقة لعبك؟) فأجابني: (كي أكون أمينًأ، لست سعيدًا فيما يتعلق بصناعاتي وأود إضافة المزيد منها!".

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وأردف هنري: "أملك احترامًا كبيرًا للأشخاص الذين يتخدثون بتلك الكيفية، رغم أن كين من نوعية المهاجمين الذين يمتلكون التكامل، ويمتلكون كل شيء، مثل باتريك كلويفرت، لا أقول إنه كان أفضل مهاجم في التاريخ، لكنه من نوعية المهاجمين المتكاملين الذين يملكون كل شيء".

وفسر أكثر: "كين يملك كل شيء، يأتي من الوسط، يمرر الكرة للأجنحة، يستلم الكرة من لاعب خط الوسط الحامل لها، يلعب بين الخطوط".

قبل أن يتم في إيجاز: "الطريقة التي يلعب بها هاري كين في الوقت الراهن، هي طريقة مهاجم متكامل".