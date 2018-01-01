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الدوري الإنجليزي الممتاز

هاري كين يعادل تييري هنري كأكثر اللاعبين تسجيلًا في البوكسينج داي

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Getty Images
هاري كين يواصل تحطيم الأرقام القياسية

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

واصل النجم الإنجليزي هاري كين معادلة الأرقام القياسية، وذلك بعدما بات أكثر من يسجل في أيام البوكسينج داي مناصفة مع أسطورة آرسنال تييري هنري.

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وكان توتنهاك قد شارك في فوز توتنهام هوتسبيرز العريض على ضيفه بورنموث بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ويمبلي.

وسجل هاري كين هدفًا من الأهداف الخمسة التي سجلها فريقه، ليسجل هدفه السابع تاريخيًا في مواجهات البوكسينج داي خلال مشاركاته.

وبهذا الهدف عادل رقم الأسطورة الفنرسية تتيري هنري، الذي سجل هو الآخر سبعة أهداف في ليالي البوكسينج داي بقميص الجار آرسنال.

ووصل هاري كين إلى العديد من الأرقام القياسية، حيث بات أكثر لاعب يسجل خارج أرضه منذ 2014 متفوقًا على كل من روميلو لوكاكو وسيرخيو أجويرو.

يذكر أن هاري كين قد سجل 12 هدفًا في بطولة الدوري خلال هذا الموسم، متساويًا مع محمد صلاح في وصافة هدافي الدوري خلف الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.

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