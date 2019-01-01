هاري كين يؤكد رغبته في ممارسة كرة القدم الأمريكية

يريد أن يصبح الرياضي الأفضل في التاريخ

أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين، أنه يطمح لإنهاء مسيرته الرياضية كلاعب كرة قدم أمريكية.

كين يعتبر من أبرز الهدافين في تاريخ إنجلترا، ويقدم مستويات مميزة مع توتنهام على مدار السنوات الماضية.

نجم سبيرز لم يخفي حبه لكرة القدم الأمريكية، حيث حضر بنفسه مباراة السوبر بول في فبراير الماضي.

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وقال كين عن إمكانية تغيير نشاطه:"نعم هذا صحيح أريد تجربة ذلك خلال 10 أو 12 سنة".

وأضاف:"الأمر يتعلق بأن أصبح الأفضل في العالم، فهل قمت بتنزيل إحدى الألعاب على هاتفي، اسأل نفسي هل يمكنني أن أصبح أفضل من يلعبها؟".

وتابع:"اللعب في الدوري الإنجليزي ثم كأس العالم وبعد ذلك كرة قدم أمريكية فهذا يجعلك أفضل رياضي في التاريخ".

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وعن عشقه لنجم اللعبة توم برادي:"بدأت مشاهدته على يوتيوب، لم يتوقع الكثيرون أنه سيصل لهذا المستوى، والآن أصبح من عمالقة اللعبة، لقد تعرض للتشكيك مثلي تماماً في بداية مسيرته".

ويستعد كين لخوض مواجهة قوية مع فريقه الأسبوع القادم، عندما يحل توتنهام ضيفاً على ليفربول الأحد القادم بالدوري الإنجليزي.