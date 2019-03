هاري كين هدافًا لديربي شمال لندن

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نجح هاري كين في مواصلة أرقامه الإيجابية أمام آرسنال، حيث أصبح الهداف التاريخي لديربي شمال لندن بهدفه في شباك الجانرز اليوم.

وانتهت مواجهة آرسنال أمام توتنهام بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في قمة مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هاري كين هدف التعادل لصالح توتنهام من ركلة جزاء، ليرفع رصيده من الأهداف التي سجلها في شباك آرسنال إلى 9 أهداف.

4 - Harry Kane has now scored four Premier League penalties against Arsenal; only Alan Shearer against Everton (7) and Southampton (5), and Steven Gerrard against Aston Villa (5) have more against a single opponent in competition history. Calm. #TOTARS pic.twitter.com/k7tNHDWs5k