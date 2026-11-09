لا مكان لهاري كين! .. عودة ميسي إلى تشكيلة «فيفبرو» ولامين يامال يحطم الرقم القياسي للشباب

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تم الإعلان رسميًا عن تشكيلة «فريق العالم الـ11 للرجال» لعام 2026 التي أعدتها منظمة «فيفبرو»، والتي تضم مزيجًا من اللاعبين المخضرمين الأسطوريين والشباب الذين حطموا الأرقام القياسية. ومع ذلك، أثارت هذه التشكيلة جدلًا على إثر الاستبعاد المثير للانتباه للاعب هاري كين، على الرغم من حصول المهاجم الإنجليزي على جائزة «الكرة الذهبية» لعام 2026.

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ميسي يعود ويامال يصنع التاريخ

حجز ليونيل ميسي مكانه مرة أخرى في تشكيلة فيفبرو وورلد 11 للرجال، مسجلاً عودة منتصرة إلى صفوف النخبة للمرة الأولى منذ عام 2023. وتأتي عودته في أعقاب مسيرة دولية رائعة سجل خلالها ثمانية أهداف وقاد بها الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم، الذي خسرته بفارق ضئيل 1-0 أمام إسبانيا بعد الوقت الإضافي.

وينضم إليه في سجلات التاريخ نجم برشلونة اللامع لامين يامال، الذي يواصل تجاوز التوقعات. فقد أصبح اللاعب الدولي الإسباني أول لاعب على الإطلاق يتم اختياره ضمن تشكيلة الـ11 العالمية مرتين قبل بلوغه سن العشرين. وهو واحد من أربعة لاعبين إسبان مدرجين في تشكيلة هذا الموسم، إلى جانب دافيد رايا، وباو كوبارسي، ورودري هيرنانديز.

استبعاد مفاجئ لهاري كين

أكبر موضوع نقاش في هذا الإعلان هو بلا شك غياب كين. على الرغم من أن قائد منتخب إنجلترا هو الفائز الحالي بجائزة الكرة الذهبية، إلا أنه فشل في حصد أصوات كافية من زملائه المحترفين للوصول إلى التشكيلة النهائية.

ويسلط استبعاد كين الضوء على المنافسة الشديدة على مراكز الهجوم، حيث يفضل المصوتون بوضوح خط هجوم متميزاً. حجز إرلينج هالاند مكانه بعد أن توج هدافًا للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي برصيد 27 هدفًا، كما سجل سبعة أهداف قاد بها منتخب النرويج إلى بلوغ ربع نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخها. إلى جانبه، حجز كيليان مبابي مكانه بعد أن سجل 10 أهداف ليتوج هدافًا لكأس العالم، ليصبح رسميًا أفضل هداف في تاريخ البطولة.

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هيمنة الدوري الفرنسي وباريس سان جيرمان

حقق باريس سان جيرمان حضورًا قويًّا في التشكيلة النهائية، حيث يضم بطل الدوري الفرنسي ثلاثة ممثلين في التشكيلة عقب فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين على التوالي. ويضم الخط الدفاعي النجم المغربي أشرف حكيمي والظهير الأيسر البرتغالي نونو مينديش، إلى جانب لاعب الوسط فيتينيا، وجميعهم تمت مكافأتهم على أدوارهم المحورية في النجاح الأوروبي للنادي.

تم اختيار التشكيلة عقب تصويت شارك فيه 19,806 لاعب كرة قدم محترف من 73 دولة. تم تقييم اللاعبين المؤهلين بناءً على أدائهم في الفترة الممتدة من 4 أغسطس 2025 إلى 19 يوليو 2026، شريطة أن يكونوا قد شاركوا في ما لا يقل عن 30 مباراة رسمية خلال تلك الفترة.

تشكيلة FIFPro World 11 الكاملة لعام 2026

تضم التشكيلة الكاملة لفريق FIFPro World 11 لعام 2026 رايا في حراسة المرمى، خلف خط دفاع مكون من حكيمي وكوبارسي ومينديش. ويتألف ثلاثي خط الوسط من رودري وفيتينيا وجود بيلينجهام، بينما يشكل ميسي ويامال ومبابي وهالاند خط هجوم قويًا.