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Oliver Maywurmعلي سمير
ترجمه

"كأس العالم حرمه منها" .. توني كروس يؤمن بأن هذا اللاعب كان أحق بالكرة الذهبية

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هل تعرض هذا اللاعب للظلم في اختيارات المرشحين؟

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يؤمن توني كروس لاعب وسط ريال مدريد السابق، أن كأس العالم كان له تأثيرًا قويًا على تحديد اسم الفائز بالكرة الذهبية لعام 2026، والتي حصدها الإنجليزي هاري كين.

"لم يفز أحد بكل شيء بأي حال. وفي عام كأس العالم يصبح الأمر أكثر خصوصية على أي حال. فالبطولة تكتسب وزنًا كبيرًا. لو أخذنا الموسم الماضي فقط، لاعتقدت أن خفيتشا كفاراتسخيليا هو الأحق بها"، قال كروس في بودكاست Einfach mal Luppen، الذي يديره مع شقيقه فيليكس.

خفيتشا كفاراتسخيليا، لاعب خط الهجوم في باريس سان جيرمان، "كان ليكون اختياري"، أكد كروس وأشاد: "لقد كان في نظري أفضل لاعب في أفضل فريق في أوروبا."

وكان كفاراتسخيليا قد لعب دورًا محوريًا في طريق باريس سان جيرمان نحو التتويج مجددًا بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إذ حقق في 16 مباراة بالبطولة 17 مساهمة تهديفية قوية للغاية (عشرة أهداف وسبع تمريرات حاسمة) وصنع الفارق كذلك في اللحظات الحاسمة. فقد كان الجورجي هو من سجّل هدف التعادل المهم 1-1 في الفوز المثير 5-4 بذهاب نصف النهائي أمام بايرن ميونخ ثم أضاف لاحقًا هدفًا ثانيًا.

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خفيتشا كفاراتسخيليا انتزع ركلة جزاء مهمة لباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا

وفي مباراة الإياب في ميونخ (1-1) مهّد بعد ذلك عبر تحرك رائع لهدف التقدم الباريسي المبكر بواسطة عثمان ديمبيلي. وفي النهائي أمام آرسنال انتزع كفاراتسخيليا ركلة الجزاء التي حوّلها ديمبيلي بعد ساعة تقريبًا إلى التعادل 1-1 وأبقت باريس سان جيرمان، الفائز لاحقًا بركلات الترجيح، في المباراة.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSGetty Images

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وإلى جانب دوري الأبطال، أحرز كفاراتسخيليا مع باريس أيضًا لقب الدوري الفرنسي وكأس السوبر المحلية وكأس السوبر الأوروبية بالإضافة إلى كأس العالم للأندية بين القارات من الفيفا.

ولكن المشكلة الكبيرة: لم يتأهل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا مع جورجيا إلى كأس العالم، وبالتالي لم يتمكن، على خلاف الفائز حديثًا بالكرة الذهبية هاري كين أو كيليان مبابي أو لامين يامال مثلًا، من الترويج لنفسه على أكبر المسارح على الإطلاق.

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وحقيقة أن كفاراتسخيليا حلّ رغم ذلك في المركز السادس في الكرة الذهبية 2026 خلف الثلاثي المذكور إلى جانب رودري وليونيل ميسي، هي بالنسبة لكروس إشارة إلى "أنه كان سيحظى بفرص جيدة جدًا من دون كأس العالم. لأن كل من سبقوه كان لهم تأثير كبير في كأس العالم"، على حد قول لاعب المنتخب الألماني السابق. وافترض كروس: "لو لم يخض مبابي كأس العالم، لما كان ضمن الخمسة الأوائل. وحتى لامين كان سيجد صعوبة في أن يكون ضمن الخمسة الأوائل من دون لقب كأس العالم."

مبابي ولامين يامال وكين في دائرة الضوء في كأس العالم

قدّم مبابي في البطولة في أمريكا الشمالية مع فرنسا، صاحبة المركز الرابع، العديد من المستويات المميزة، وتوّج هدّافًا برصيد عشرة أهداف. ورغم أن لامين يامال لم يبرز في كأس العالم بأرقامه الشخصية (هدف واحد وتمريرة حاسمة واحدة)، إلا أنه وضع نفسه بنضج هائل في خدمة الفريق بالكامل وفاز في النهاية مع إسبانيا باللقب بالفعل.


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وقاد كين إنجلترا، التي انتهى بها الحال في المركز الثالث، بشكل رائع بصفته القائد، وأنقذ الأسود الثلاثة مثلًا في دور الثانية والثلاثين أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية (2-1) من فضيحة عبر ثنائية، وكان أحد اللاعبين الحاسمين في الفوز 3-2 بدور الستة عشر على المكسيك المضيفة المشاركة.

ولذلك فإن مهاجم بايرن ميونخ هو بالنسبة لكروس فائز مستحق بالكرة الذهبية، التي كانت نتيجتها "مفتوحة كما لم تكن من قبل". وما الذي يميّز كين عن مبابي ولامين يامال، اللذين أكملا منصة التتويج؟ "إنه الوحيد الذي لم يطلق حملة ترويجية لنفسه"، كما لفت كروس الانتباه.

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وما قصده اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا بذلك: كان مبابي ولامين يامال قد روّجا لنفسيهما علنًا وبشكل هجومي للغاية أحيانًا في الأسابيع التي سبقت حفل تسليم الكرة الذهبية يوم الاثنين. فقال نجم برشلونة مثلًا: "لأكون صادقًا: أعتقد أنني أستحق هذه الجائزة هذا العام، بناءً على ما فزت به." أما مهاجم ريال مدريد مبابي فوصف نفسه باختصار بأنه "المختار"، وبدا واثقًا من الفوز: "لم يكن أي لاعب أفضل مني الموسم الماضي." في المقابل، لم تخرج مثل هذه التحديات المتباهية من فم كين، ومع ذلك فقد تفوّق بفارق ضئيل عن الفرنسي.

كفاراتسخيليا يغيب لفترة طويلة، وفرصه في الكرة الذهبية 2027 مهدرة بالفعل أيضًا

كانت لدى كفاراتسخيليا في المقابل، قرب موعد منح الكرة الذهبية، هموم مختلفة تمامًا عن ترتيبه على أي حال. فقد تعرّض لاعب المنتخب الجورجي مؤخرًا في فوز باريس سان جيرمان 4-2 على برشلونة في دوري أبطال أوروبا لتمزق في الرباط الصليبي وسيغيب لأشهر، وربما لن يتمكن من اللعب هذا الموسم على الإطلاق.


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"لماذا أنا؟ لم أترك أبدًا أي شيء للصدفة. كنت على الأرجح قد استعددت لهذه المباراة بشكل أفضل من أي وقت مضى. ظننت أنني مستعد لكل شيء، لكن ليس لهذا"، هذا ما كتبه كفاراتسخيليا المنكسر على إنستجرام.

Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

وبسبب الغياب الطويل، فإن فرصه في الفوز بالكرة الذهبية 2027 مهدرة الآن بالفعل، وفي 2028 سيحتاج على الأرجح إلى تقديم عروض جيدة في بطولة اليورو ليكون مرشحًا للقب.

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وأما بالنسبة للمسابقة الماضية نسخة 2024 في ألمانيا، فقد تأهل كفاراتسخيليا ورفاقه على الأقل، بل وبلغوا دور الستة عشر، حيث كانت المحطة الأخيرة أمام إسبانيا (1-4) التي توّجت لاحقًا بطلة لأوروبا. ولم يُحدد بعد مَن ستواجه جورجيا في تصفيات بطولة أمم أوروبا المقبلة في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا.

محرر GOAL DE / SPOX

السيرة الذاتية: نشأت بالقرب من مدينة ترير الجميلة، أقدم مدينة في ألمانيا. بعد دراسة اللغة الألمانية، قمت بتدريب في GOAL ونجحت بما يكفي لاحقًا لأبدأ فترة التدريب العملي في ميونيخ. منذ 2017 وأنا أعمل كمحرر في GOAL وSPOX.

⚽ كيف دخلت عالم كرة القدم:

طالما أتذكر، كان الشاب لارس ريكن في منتصف التسعينيات هو أول بطل في طفولتي. وفوز ألمانيا ببطولة أوروبا 1996، أول بطولة كبرى تابعتها بوعي، جعلني أعشق كرة القدم منذ ذلك الحين.

 التركيز الرئيسي في عملي:

البحث وكتابة الأخبار (خاصة أخبار الانتقالات)

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أفضل لحظات كرة القدم بالنسبة لي:

هدف أوليفر بيرهوف الذهبي في نهائي يورو 1996، هدف ماريو جوتزه الحاسم في نهائي كأس العالم 2014. وأقل وضوحًا ولكنه ذو معنى كبير: مشاهدة، عندما كنت في السابعة من عمري، كيف أخرج فريقنا من ترير إنراخت حامل لقب كأس الاتحاد الأوروبي شالكه ثم حامل لقب دوري أبطال أوروبا بوروسيا دورتموند من كأس ألمانيا.

رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

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