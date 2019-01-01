هاري كين يكشف عن فريقه المفضل بقمة مانشستر سيتي وليفربول

هاري كين نجم توتنهام يؤكد أنه يدعم مانشستر سيتي بشكل مؤقت أمام ليفربول في مواجهة الفريقين بالجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف اللاعب الإنجليزي هاري كين نجم هجوم فريق توتنهام هوتسبير عن دعمه لمانشستر سيتي في مواجهته ضد ليفربول ضمن لقاءات الجولة الـ 21 من البريميرليج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن فوز مانشستر سيتي يمنح فريقه فرصة أفضل من أجل الاقتراب من صدارة الدوري الإنجليزي.

وقال كين: "كل ما يمكننا أن نفعله هو أن ننظر لأنفسنا ونحقق الانتصارات في المباريات الخاصة بنا، لقد كنا في ذلك المركز من قبل مع ليستر سيتي وتشيلسي".

وأضاف: "علينا فقط أن نركز على أنفسنا، وأن نحقق الانتصارات في المباريات التي نستطيع أن نحقق الفوز فيها بعد ذلك سنرى ما الذي سيحدث".

وأكمل: سنرى ما الذي سيحدث في مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي، لكن لا يمكننا أن نفكر كثيرًا بالفرق الأخرى لأكون صريحًا معكم".

واختتم تصريحاته: "سأحب أن يحقق مانشستر سيتي الفوز، ليجعلنا أكثر قربًا من القمة، لكن للأسف تلك الأمور ليست في أيدينا لنتحكم بها".