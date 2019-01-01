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توتنهام هوتسبر

هاري كين: توتنهام فريق خارق يحتاج فقط للبطولات

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Getty Images
هاري كين يتحدث عن توتنهام في ظل اهتامات ريال مدريد وباريس سان جيرمان

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال النجم الدولي الإنجليزي هاري كين إنه سعيد في توتنهام الذي يمتلك فريقًا خارقًا، ولكن ينقصه فقط التتويج بالبطولات.

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وكان هاري كين قد ارتبط بالعديد من المفاوضات التي تحدثت عن احتمالية رحيله عن السبيرز خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحول ذلك، لم يتطرق كين إلى هذه الموضوعات مؤكدًا أنه سعيد مع فريقه الحالي ولا يفكر سوى في مستقبل توتنهام سواء في هذا الموسم أو في الموسم المقبل.

وقال هاري كين: "في الفترة الحالية نمر بفترة جيدة، نمتلك فريقًا قويًا ونستعد لافتتاح ملعبنا الجديد الذي سيشكل نقلة كبرى للفريق وللجماهير وللندن بشكل عام"

وأضاف: "الرحيل عن توتنهام ليس هو ما أفكر فيه الآن، أفكر في مستقبلي هنا وفي كيفية التتويج بالبطولات، وذلك نظرًا لأننا فريق رائع ولكن ينقصنا فقط التتويج بالبطولات"

وتابع: "في هذا الموسم يتبقى لنا المنافسة في الدوري فقط، سنلعب المباريات المتبقية وكأنها نهائيات، ومن ثم نفكر فيما سيحدث في الموسم الجديد"

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يذكر أن هاري كين أصبح مطمعًا لريال مدريد، حيث يعد الفريق الملكي أبرز المهتمين بالتعاقد معه.

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