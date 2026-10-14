"الأمر يتعلق بالمظهر" .. بطل كأس العالم مع ألمانيا يتوقع خسارة هاري كين للكرة الذهبية

لا يعتقد كريستوف كرامر، الفائز بكأس العالم مع ألمانيا، أن هاري كين، لاعب بايرن ميونخ، سيفوز بالكرة الذهبية.

وقد أطلق كرامر هذا التصريح خلال عمله كمحلل لدى Prime Video أثناء مباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا ضد فايكينج ستافنجر. ويُعدّ كين أحد أبرز المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، لكنه يواجه منافسة قوية من لامين يامال (برشلونة) وكيليان مبابي (ريال مدريد).

وبخصوص الكرة الذهبية، يصوّت 100 صحفي من أفضل 100 دولة في تصنيف الفيفا العالمي لتحديد من يحصل على الكرة الذهبية. فهل يمكن أن يكون ذلك في غير مصلحة كين؟

وقال كرامر: "أعتقد أنه لو صوّت كل المدربين في العالم، لكان هاري كين هو الفائز". وكان اللاعب الإنجليزي قد سجّل هدفين يوم الثلاثاء ليساعد بايرن ميونخ في الخروج بنقطة من التعادل 3-3 في النرويج.

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وأكد كرامر أن كلامه لم يكن تقليلاً من شأن الإعلام، موضحاً: "من الواضح أن الصحفيين يفهمون كرة القدم أيضاً. وكمدرب، فإن هاري كين هو اللاعب الذي تتمنى أكثر من غيره أن يكون في فريقك. ومن وجهة نظري، فهو أكثر قيمة لبايرن من أي لاعب آخر لفريقه".

من يعتقد كريستوف كرامر أنه سيفوز بالكرة الذهبية؟

وعلى الرغم من إشادته، لا يعتقد كرامر أن ممثلي الإعلام سيصوّتون في النهاية لصالح كين. وسيتسلّم الفائز الجائزة في حفل كبير بباريس في 26 أكتوبر.

وقال محدداً اللاعب الذي يتوقع فوزه: "لأن الأمر مرتبط أيضاً بالسحر والحضور والمظهر، سأقول لامين يامال".

ويثير التصويت على الكرة الذهبية الجدل بشكل متكرر، فقد حلّ فرانك ريبيري ثالثاً فقط خلف كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في عام 2013، رغم تحقيقه الثلاثية مع بايرن ميونخ.

وفي عام 2024، قاطع جميع ممثلي ريال مدريد الحفل بعد أن عرفوا بشكل غير رسمي أن فينيسيوس جونيور جاء في المركز الثاني خلف رودري لاعب مانشستر سيتي.