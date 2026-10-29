بين رغبة هاري كين وشرط بايرن ميونخ .. جديد تجديد عقد صاحب الكرة الذهبية 2026

ووفقًا لفابريتسيو رومانو، فإن تجديد العقد قد اكتمل تقريبًا. ولا يزال كين مرتبطًا حاليًا بأليانز أرينا حتى منتصف عام 2027، لكن بايرن يرغب بشدة في مواصلة التعاون مع أفضل لاعب في العالم.

ووفقًا للصحفي الألماني رافائيل هونيجشتاين، كان كين يفضل تجديد عقده لمدة ثلاث سنوات، مما يعني أنه سيظل مرتبطًا بالنادي حتى ما قبل عيد ميلاده السادس والثلاثين مباشرةً. لكن بايرن ميونخ يرى أن هذه المدة طويلة جدًّا، ويختار مدة سنتين، ربما مع خيار يمنح الطرفين مرونة إضافية.

وفي البرنامج الصباحي على قناة «توك سبورت»، أكد هونيجشتاين أن التوقيعات لم تتم بعد، مضيفًا: «الأمر شبه منتهٍ. لم يتبقَ سوى وضع اللمسات الأخيرة».

كما ألمح كارل-هاينز رومينيجه؛ عضو مجلس الأشراف في النادي، إلى أن بايرن ميونخ سيستثني كين من القاعدة: «في الماضي كنت سأقول: يجب منح اللاعبين الذين تجاوزوا الثلاثين عقودًا لمدة عام واحد فقط. لكن هناك استثناءات إذا كنت مقتنعًا بقيمة لاعب ما. ونحن مقتنعون بقيمة هاري»، هكذا صرح لصحيفة Abendzeitung.

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ويشير رومينيجه في هذا الصدد إلى اللياقة البدنية لكين، الذي تعرض لإصابة واحدة فقط خلال ثلاث سنوات. وعادةً ما يتخذ بايرن موقفاً أكثر حذراً: فقد حصل مانويل نوير البالغ من العمر أربعين عاماً مؤخراً على عقد لمدة عام واحد، في حين كان على توماس مولر مغادرة النادي في عام 2025 وانتقل إلى فريق فانكوفر وايتكابس.

ويعزو كين مكانته الاستثنائية داخل بايرن جزئيًا إلى إنتاجيته التهديفية: فقد سجل 146 هدفًا في مواسمه الثلاثة الأولى، وبلغ رصيده هذا الموسم عشرة أهداف في اثني عشر مباراة.

ويوم الاثنين الماضي، توج كين إنجازاته بالفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعد تسجيله 73 هدفًا مع ناديه ومنتخب بلاده. وتفوق على كيليان مبابي ولامين يامال ليصبح سادس لاعب إنجليزي يفوز بالجائزة على الإطلاق. علاوة على ذلك، أعاد إلى بايرن ميونخ الفوز بهذه الجائزة المرموقة بعد 45 عامًا، ليحذو حذو جيرد مولر وفرانز بيكنباور ورومينيجه.