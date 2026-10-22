هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
إعلان
استكشف خيارات المراهنة على جول
imago-sport-1084860015.jpgIMAGO
Adhe Makayasaعلي سمير
ترجمه

"أريد أن أعرف هذا الأمر" .. طلب خاص من كين إلى منظمي الكرة الذهبية قبل "ليلة الحسم"

تابع GOAL على جوجل

المهاجم الإنجليزي يأتي على رأس المرشحين للفوز بالجائزة

إعلان

اعترف هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، بأنه كان يفضل معرفة قرار الكرة الذهبية مسبقًا، وهو ينتظر الحفل الفاخر الذي يقام مساء الاثنين في لندن للإعلان عن الفائز بالجائزة.

ولا يزال قائد منتخب إنجلترا الهداف يجهل تمامًا ما إذا كان قد توّج بالجائزة الفردية المرموقة، رغم تصدره لترشيحات شركات المراهنات حاليًا.

المهاجم ينتظر الحكم الفردي التاريخي

يحاول كين الحفاظ على هدوئه قبل الحفل المنتظر، رغم أمله في الحصول على تأكيد مبكر بشأن التصويت. ويمكن للاعب البالغ من العمر 33 عامًا أن يصبح أول إنجليزي يفوز بالجائزة منذ مايكل أوين في عام 2001، بعدما سجل 61 هدفًا في 51 مباراة مع ناديه الموسم الماضي وبلوغه نصف نهائي كأس العالم.

ولكن القائمة المختصرة المكونة من 30 لاعبًا تضم أيضًا موهبة برشلونة لامين يامال ومهاجم إنتر ميامي ليونيل ميسي ومايكل أوليسي وكيليان مبابي.

إعلان
إعلان

كين يمدد سلسلته التهديفية الأوروبية

imago-sport-1084859747.jpgIMAGO

أكد الهداف أحقيته بمكانته الرفيعة يوم الأربعاء بصناعته هدفًا لألفونسو ديفيس وتسجيله ركلة جزاء في تعادل دوري أبطال أوروبا 2-2 مع آرسنال، ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 10 أهداف في 11 مباراة.

مواضيع ذات صلة

المباريات التالية
آرسنال

آرسنال

الدوري الإنجليزي الممتاز

24 أكتوبر 2026

إيفرتون

إيفرتون

فرايبورج

فرايبورج

الدوري الألماني

25 أكتوبر 2026

بايرن ميونخ

بايرن ميونخ

وبتسجيله في عاشر ظهور أوروبي على التوالي، أصبح متأخرًا بمباراة واحدة عن الرقم القياسي في البطولة الذي يحمله كريستيانو رونالدو.

وقال كين للصحفيين بعد ذلك: «يريدون أن يحضر الجميع، كل الأسماء الكبيرة ستتواجد هناك، وسيشاهده عدد أكبر من الناس إذا لم يكونوا يعرفون، لذا يمكنني أن أفهم السبب. من وجهة نظري، بالطبع، كنت أودّ أن أعرف فقط لأرى ولا أضطر إلى الانتظار طوال الليل. لكنه قرارهم، ولا يمكنني التحكم في ذلك. علينا فقط أن نستمتع بالأمر ونحاول ألا نتوتر كثيرًا».

إعلان

القائد يتجاهل التكهنات المتواصلة

غيّرت الجهة المنظمة «فرانس فوتبول» قواعدها في عام 2024 لوقف إخطار الفائزين مسبقًا، رغم أن تسريبًا تسبب مع ذلك في مقاطعة ريال مدريد في ذلك العام بعد خسارة فينيسيوس جونيور اللقب لصالح رودري.

وأضاف كين عن تجاهله للتكهنات: «أحاول ألا أفكر في الأمر. من الواضح أنه من الصعب ألا أفعل ذلك. هناك دائمًا شائعات تنتشر وتحاول الابتعاد عنها. لدينا مباراة مهمة اليوم وأعلم أن لدينا أخرى مهمة يوم الأحد قبل الحفل يوم الاثنين، لذا هذا هو محور تركيزي. بالطبع سأحاول الاستمتاع بليلة الاثنين قدر الإمكان. إنها مناسبة كبيرة، لذا علينا الانتظار لنرى».

إعلان

اختبار محلي يسبق الحفل البراق

imago-sport-1084854130.jpgIMAGO

قبل السفر إلى العاصمة الإنجليزية لحضور حفل الجوائز يوم الاثنين، يتعين على كين مساعدة بايرن في الدفاع عن صدارته لترتيب الدوري الألماني أمام فرايبورج صاحب المركز الثالث يوم الأحد.

ويحتاج بطل ألمانيا إلى أداء محلي قوي عقب بداية مخيبة للآمال في مشواره الأوروبي. فقد تركه فوز وحيد وتعادلان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في المركز الرابع عشر بالجدول.

رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

بالنظر إلى نجومي المفضلين وطبيعتهم الإبداعية، يمكن التخمين بسهولة طريقتي المفضلة في الكتابة.

من الطبيعي ألا تعجبك جميع آرائي ولكنها ربما تجذب اهتمامك