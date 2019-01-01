هاري كين: الفيديو حسم الجدل ومنحني ركلة جزاء

هاري كين يدافع عن قرار احتساب ركلة جزاء له أمام تشيلسي

فيسبوك تويتر محمد عماد

دافع هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبر عن قرار احتساب ركلة جزاء له، وذلك في المباراة التي فاز فيها السبيرز على تشيلسي بهدف مقابل لا شيء، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق هاري كين من ركلة الجزاء التي تم احتسابها بعد اللجوء لتقنية التحكيم بالفيديو الـ “VAR”.

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وقال هاري كين في تصريحاته بعد المباراة: "لقد كانت ركلة جزاء صريحة، تقنية التحكيم بالفيديو تواجدت من أجل هذه الأمور، سأشاهدها بعد المباراة، لقد اعتدت على ذلك في مباريات كأس العالم، ولكن الأمور لن تتغير، إنها ركلة جزاء صحيحة".

كما أضاف اللاعب المتوج بالحذاء الذهبي في مونديال روسيا 2018: "تشيلسي خاض المباراة برغبة إثبات أحقيته بالتتويج بالبطولة، لم يلعبوا بشكل جيد في النسخة السابقة، لذلك خاضوا المباراة بقوة وكان من المهم لنا أن نحقق الفوز عليهم قبل خوض مباراة الإياب".