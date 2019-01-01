هارجريفز: سولشار أعاد المتعة إلى مسرح الأحلام

هارجريفز يبدي اندهاشه من تأثير سولشار مع مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث نجم مانشستر يونايتد السابق أوين هارجريفز حول التغير الذي طرأ على الشياطين الحمر في الفترة الأخيرة منذ تولي المدرب أولي جونار سولشار تدريب الفريق. اختيارات المحررين ريبيري ينضم لمارادونا ومورينيو وأشهر الاعتداءات اللفظية

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وكان مانشستر يونايتد قد حقق الفوز على ريدينج بهدفين مقابل لا شيء، لحساب دور الـ 64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ليحقق سولشار فوزه الخامس تواليًا.

وحقق سولشار مع الفريق 4 انتصارات في بطولة الدوري من أصل 4 مباريات لعبها مع الفريق في البريميرليج، ليحقق أرقامًا لم يحققها الفريق مع مورينيو طيلة الموسم.

وبخصوص ذلك، قال هارجريفز: "لقد عادت المتعو مرة أخرى إلى مسرح الأحلام أولدترافورد، أصبح بإمكان مانشستر يونايتد تقديم عروض ممتعة وتحقيق الفوز أيضًا"

وأضاف: "سولشار رجل رائع على المستوى الشخصي وكذلك المهني، هو متحمس لهذه التجربة بشكل كبير وأعتقد أنه قادر على ترك بصمة حقيقية في مانشستر"

يذكر أن سولشار كان قد تولى تدريب مانشستر يونايتد منتصف ديسمبر الماضي خلفًا للمدرب المقال البرتغالي جوزيه مورينيو.