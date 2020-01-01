هارجريفز: تدربت على الركلات الحرة فمنحها لي رونالدو في نهائي الأبطال

رونالدو ليس أنانيًا كما يظن العالم؟ ربما

كشف أوين هارجريفز نجم مانشستر يونايتد السابق عن موقف وحديث بينه وبين كريستيانو رونالدو قبل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2008.

وكان مانشستر يونايتد قد حسم لقب دوري أبطال أوروبا في 2008 بالفوز على تشيلسي بركلات الترجيح في مباراة احتضنتها العاصمة الروسية موسكو.

وتحدث هارجريفز عن الدردشة التكتيكية التي حدثت بينه وبين رونالدو في المباراة التي سجل بها صاروخ ماديرا هدفًا وأضاع ركلة جزاء كادت تضيع اللقب على فريقه.

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وقال النجم الإنجليزي السابق إنه تدرب ليلة المباراة على الركلات الحرة من خلال تسديد 10 ركلات على الحارس إيدوين فان دير سار.

وأضاف: "لقد سجلت 9 ركلات حرة من أصل 10 سددتها على مرمى فان دير سار، في الوقت الذي كان فيه رونالدو هو المنفذ الأول للركلات الحرة في الفريق"

وتابع: "بعدها جاء لي إيدوين وقال لي أوين، إذا حصلنا على ركلة حرة في نهائي دوري أبطال أوروبا غدًا، فلابد أن تقوم أنت بتسديدها"

وأردف: "قلت له لا يمكنني فعل ذلك بوجود كريستيانو رنالدو، ولكن على أي حال وصلنا إلى غرفة الملابس وتفاجئت برونالدو يقول لي إنه شاهدني وأنا أتدرب، وإنه عليّ تسديد أي ركلة حرة في حال حصلنا عليها"

وأكمل: "هكذا كان رونالدو دائمًا على عكس ما يقال عنه حول الأنانية وما شابه، إذا كنت جيدًا في شيء ما كأحد زملائه، فهو أول من يرى ذلك"

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يذكر أن كريستيانو رونالدو قد وصل رفقة مانشستر يونايتد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعدها بعام، ولكنه خسر اللقب أمام برشلونة، ثم انتقل في الصيف إلى ريال مدريد.