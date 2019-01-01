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هارت: دي خيا لا يزال الحارس الأفضل في الدوري الإنجليزي

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Getty Images
تعرف على تصريحات هارت حول ما يقدمه دي خيا في الفترة الأخيرة
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أشاد جو هارت، حارس مرمى بيرنلي،بمستوى ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، رغم استقبال الأخير 9 أهداف في آخر 3 مباريات

دي خيا لديه عقد ينتهي في 2020 ولم يتوصل بعد لاتفاق مع تجديد التعاقد.

وقال هارت في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "دي خيا كان يستطيع إنقاذ مرماه من هدف ليروي ساني فهذه طريقته في التصدي".

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وتابع: "إنّه حارس من طراز رفيع، لقد أخطأ فقط في تقدير الوقت وتحرك بقدمه متأخرًا قليلًا ولذلك الكرة لمست رجله ودخل المرمى. أعتقد لو تصدى للكرة 10 مرات لنجح في 9 منها".

حارس مرمى مانشستر سيتي السابق أشار إلى أنّه يحب مشاهدة تصديات دي خيا موضحًا أنّه أحد الأفضل في العالم.

وأوضح: "قادر على التصدي بصورة رائعة وكذلك اللعب بقدمه بامتياز ولكن كل حارس مرمى معرض لارتكاب الأخطاء".

واختتم: "علينا ألا نجلد دي خيا، لأنّه بشر والأخطاء واردة ولا ننسى ما قدمه في السنوات الماضية وأنقذ مانشستر يونايتد من خسارة العديد من المباريات".

ويحتل الشياطين الحمر المركز السادس برصيد 64 نقطة وبفارق 3 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

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