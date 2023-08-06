هاجم نجم الهلال .. محمد نور: مقهور، كنت أتمنى اللعب لـ10 دقائق فقط

الاتحاد خسر أمام الهلال في ربع نهائي كأس الملك سلمان

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لم يُخف نجم الاتحاد المعتزل محمد نور غضبه واستياءه وحزنه على خسارة فريقه أمام الهلال في دور الـ8 من بطولة كأس الملك سلمان العربية.

الاتحاد تصدر مجموعته في البطولة العربية فيما حل الهلال ثانيًا خلف السد القطري، وقد التقى الفريقان في قمة سعودية عربية مساء أمس في الطائف واستطاع الزعيم المرور لنصف النهائي بالفوز 3-1 في لقاء شهد إهدار كريم بنزيما لركلة جزاء.

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نور أكد شعوره بالقهر مما حدث، وذلك خلال مقطع فيديو نشره على تطبيق "سناب شات"، كما حذر أحد نجوم الهلال وطالبه بالتوقف عما يفعله على أرض الملعب، وقد أجمع الجمهور أنه يقصد المدافع السعودي المثير للجدل علي البليهي.

إذ قال "أطلب من جمهور الاتحاد الهدوء، فريقنا جيد والإدارة تسعى لدعمه بالمزيد من اللاعبين، هناك مفاجأة وسينضم لاعب أو اثنين إضافيين، كانت لنا أخطاء ولم نبدأ اللقاء جيدًا لكن الهدف الأول لعب الدور الأكبر في الخسارة ولا أعلم كيف احتسب بوجود الـVAR، هذا الهدف حُسب دون "فلتر" أي دون تقنية الفيديو".

تابع "أنا مقهور، هناك لاعب في الهلال جعلني أشعر بالقهر من حركاته و"نفخ صدره"، اهدأ .. أنا لم أكن أقوم بتلك الحركات، اهدأ يا رجل، كرة القدم ليست كذلك، لكن هذا وقتك، خذ راحتك، لكن إن شاء الله سيأتيك واحد .. والله إني مقهور، آه لو لعبت لـ10 دقائق فقط، فقط 10 دقائق".

يُشار إلى أن فوز جورج جيسوس مساء أمس هو الثامن له في مواجهاته المباشرة مع نونو سانتو، حيث سبق أن فاز عليه في 7 مواجهات ولم يخسر سوى واحدة.

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