هاتريك يفصل ميسي عن الهدف الـ 600

هل يصل ميسي لهدفه الـ 600 أمام ريال سوسيداد؟

يستضيف نادي برشلونة نظيره ريال سوسيداد مساء اليوم، الأحد، في لقاء الجولة 33 من الدوري الإسباني على ملعب "كامب نو".

ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، لديه فرصة للوصول إلى هدفه رقم 600 بقميص برشلونة في جميع البطولات.

ويمتلك البرغوث 597 هدفًا مع النادي الكتالوني في 679 مباراة بالتساوي مع كريستيانو رونالدو في عدد أهدافه مع الفرق التي لعب لها، إلا أنّ صاروخ ماديرا أحرز هذا العدد من الأهداف في 796 مباراة.

وفي حال تسجيل هاتريك أمام ريال سوسيداد فقد يصل إلى 600 هدف على مستوى الأندية ويتجاوز سجل رونالدو.

"ميسي يقدم مستويات مذهلة، بالنسبة لي هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.. لقد كان دومًا قائدًا في الملعب، والآن هو كذلك داخله وخارجه" 🗨️



🎙️بويول pic.twitter.com/bxXyiwySAw — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 20, 2019

ميسي يمتلك 416 هدفًا في الدوري الإسباني و110 في دوري أبطال أوروبا و50 في كأس الملك و13 في السوبر الإسباني و5 في كأس العالم للأندية و3 في السوبر الأوروبية.

ويعد الأرجنتيني ثاني أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف بقميص فريق واحد بعد الأسطورة البرازيلية بيليه الذي أحرز 643 هدفًا مع سانتوس.

جدير بالذكر أنّ هدف ميسي الـ 500 جاء في 2017 أمام ريال مدريد في المباراة التي انتهت 3-2 والهدف جاء في الثواني الأخيرة.

وأصبح البولجا أول لاعب في التاريخ يسجل 400 هدفًا في دوري واحد من الدوريات الخمس الكبرى.