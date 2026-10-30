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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images
علي سمير

فيديو | أسطورة الهلال يسخر من ثلاثية رونالدو في الهلال: أحمد عطيف يسجلها الآن وهو عنده تمزق!

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النجم البرتغالي يقترب خطوة جديدة من حلمه

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سخر محمد الدعيع، أسطورة الهلال والمنتخب السعودي، من الثلاثية التي أحرزها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام الخلود، مشيرًا إلى أنها لم تكن بهذه الصعوبة.

وكان رونالدو قد اقترب خطوة جديدة من حلمه بتسجيل ألف هدف في مسيرته الكروية، بعدما أحرز "هاتريك" ضد الخلود، ليتبقى له 15 هدفًا فقط لتحقيق هذا الإنجاز المنتظر.

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ماذا حدث؟

النصر نجح في انتزاع 3 نقاط جديدة في سباق الحفاظ على لقب دوري روشن السعودي، بعدما انتصر على الخلود 5/3، في الجولة الثانية عشر من عمر المسابقة.

العالمي سجل خماسيته؛ بواسطة كل من "البرازيلي أنجيلو جابرييل، السنغالي ساديو ماني والأسطورة كريستيانو رونالدو (هاتريك)"، في الدقائق 24 و38 و66 و72 و81.

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أما الخلود؛ فأحرز أهدافه الثلاثة عن طريق الكاميروني أنطوان لويك إيسومبا والفرنسي جوليان دومينيجيز "ثنائية"، في الدقائق 16 و45+2 و90+4.

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سخرية الدعيع

وقال حارس الهلال السابق في تصريحات لبرنامج "دورينا غير" مع الإعلامي خالد الشنيف:"أهداف رونالدو من منطقة الستة كلها، أحمد عطيف يمكنه تسجيلها وهو يعاني من تمزق".

ومن جانبه رد عليه الشنيف قائلًا:"أعظم المهاجمين يسجلون بهذه الطريقة، يجب تواجده في المكان المناسب من أجل إحراز الأهداف".

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استعراض للثلاثية

وخلال هذا الحديث، قام البرنامج باستعراض أهداف رونالدو بالترتيب، وقال الدعيع عنها:"الأطراف تساعده، انظر إلى مكانه في الهدف الأول، والثاني الكرة جاءت له في موقع طبيعي للتسجيل بهذا الطول الذي يتمتع به".

وأوضح:"جواو فيليكس هو من ساعد كريستيانو وتسبب في تسجيله الهاتريك، وبالنسبة للهدف الثالث ستجد الكرة على خط الستة أيضًا".

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ما هو القادم للنصر؟

وبهذه النتيجة.. وصل النصر إلى النقطة 28، في "وصافة" دوري روشن السعودي مؤقتًا؛ بينما تجمد الخلود عند النقطة 12، في "المركز العاشر".

ويستعد النصر للعب أمام باختاكور الأوزبكي يوم 2 نوفمبر المقبل في دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل ملاقاة الحزم يوم 6 من نفس الشهر، ثم يلعب أمام القادسية يوم 20 بعد انتهاء فترة لاتوقف الدولي.

رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

بالنظر إلى نجومي المفضلين وطبيعتهم الإبداعية، يمكن التخمين بسهولة طريقتي المفضلة في الكتابة.

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