هاتريك حافل بالأرقام القياسية للوكاس مورا في شباك أياكس

قاد الجناح البرازيلي لوكاس مورا، فريق توتنهام، لنهائي دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على أياكس أمستردام 3/2 في إياب نصف النهائي.

مورا نجح في تسجيل ثلاثية توتنهام، بينما أحرز حكيم زياش وماتياس دي ليخت ثنائية الفريق الهولندي.

البرازيلي أصبح هو خامس لاعب مختلف يسجل هاتريك في نصف نهائي الأبطال، بعد كل من أليساندرو ديل بييرو، إيفيكا أوليتش، روبرت ليفاندوفيسكي وكريستيانو رونالدو.

ويعتبر أيضاً هو أول برازيلي يسجل هاتريك في تلك المرحلة من البطولة، متفوقاً على العديد من العمالقة، أبرزهم رونالدو وريفالدو ونيمار ورونالدينيو.

الهاتريك هو الثالث لتوتنهام في تاريخ البطولة، حيث سبق وأن أحرزه جاريث بيل ضد إنتر في أكتوبر 2010 وهاري كين ضد أبويل نيقوسيا سبتمبر 2017.

