نُقل إلى المستشفى على الفور .. إصابة قوية تضرب جوهرة الأهلي في مواجهة العين

كرة مشتركة ودعس من قبل لاعب العين يتسبب في إصابة نجم الأهلي

فرحة جمهور الأهلي السعودي بالأداء المميز والنتيجة الإيجابية أمام العين لم تكتمل في ظل تعرض أحد نجوم الفريق للإصابة خلال المباراة.

الراقي يحل ضيفًا حاليًا على العين، ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، على استاد مدينة الملك سعود الرياضية.

وفي الربع ساعة الأخيرة من اللقاء، سقط ظهير الأهلي المتألق بسام الحريجي في كرة مشتركة، متأثرًا بإصابته، إذ دعس لاعب الخصم على ذراعه بقوة.

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وعلى الفور، طلب الجهاز الطبي من المدير الفني الألماني ماتياس يايسله إجراء التغيير، بينما غادر الحريجي مباشرةً إلى سيارة الإسعاف، بحسب الصحفي الشهير وليد سعيد، وتبدو إصابته قوية.

يذكر أن النتيجة حاليًا تشير لتقدم الراقي بنتيجة 3-1، مع بقاء عشر دقائق فقط على نهاية الوقت الأصلي.

وكان الراقي قد تعاقد مع صاحب الـ23 عامًا خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من الباطن، بعد هبوط الأخير لدوري يلو للدرجة الأولى.