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Fulham v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
أحمد فرهود

"هناك ترقب لمستقبله مع نيوكاسل يونايتد".. ماتياس يايسله قد يعود إلى السعودية من بوابة هذا النادي!

ماتياس يايسله
الهلال
الأهلي
سيموني إنزاجي
نيوكاسل يونايتد
دوري روشن السعودي
الدوري الإنجليزي الممتاز
انتقالات

كواليس جديدة..

كشف الإعلامي والناقد الرياضي خالد البدر، عن مفاجأة جديدة بشأن مستقبل الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

يايسله رحل عن عملاق جدة الأهلي في صيف عام 2026، بعد قيادته للتتويج بلقبي دوري أبطال آسيا للنخبة "مرتين" وكأس السوبر السعودي؛ لينتقل إلى فريق نيوكاسل يونايتد الأول لكرة القدم، الذي لا يحقق معه النتائج المأمولة حتى الآن.

* يايسله قد يعود للسعودية من بوابة هذا النادي!

وفي هذا السياق.. كتب البدر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "يايسله أحد الخيارات المطروحة على طاولة المفاوضات الزرقاء"، في إشارة إلى عملاق الرياض الهلال.

وأضاف الإعلامي والناقد الرياضي: "هناك ترقب لمشوار المدرب الألماني مع ناديه الإنجليزي، الذي يعيش فترة سيئة حاليًا".

ويأتي ذلك تكملة لما تحدث عنه البدر في وقتٍ سابق، أن الهلال قد يؤجل تجديد عقد مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي؛ وسط تقارير متضاربة بشأن مستقبل المدرب، حيث أكد وكيل أعماله أن أي قرار لم يُتخذ حتى الآن بشأن استمراره أو رحيله.

ويرتبط إنزاجي بعقد مع الزعيم الهلالي، حتى 30 يونيو من عام 2027؛ حيث تولى المهمة في صيف 2025، وقاد الفريق الأزرق للتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي.

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