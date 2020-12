ليفربول ونيوكاسل: مباشر لحظة بلحظة

تابع لحظة بلحظة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل بالجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقامة بملعب سانت جيمس بارك..

نيوكاسل 0 × 0 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

96' نهاية الشوط الثاني.

92' شاكيري يدخل بدلاً من صلاح

88' ركنية لليفربول من اليمين ينفذها روبرتسون بعرضية يقابلها فيرمينو براسية يبعدها دارلو، فينطلق لها صلاح لمتابعتها، لكن الكرة تمر منه.

86' جمال لويس يدخل بدلاً من ريتشي.

85' هايدين يتدخل على تياجو بقوة ويتحصل على بطاقة صفراء.

80' آرنولد يرسل تسديدة من يمين منطقة الجزاء يعترضها دارلو ثم ينطلق لها ماني ويحاول متابعة الكرة، لكن الحارس يتألق من جديد.

79' خطيييييييييرة لنيوكاسل بعرضية من الضربة الحرة عن طريق ريتشي، يقابلها كلارك برأسية يبعدها أليسون ببراعة.

78' كرة أمامية تصل لجويلينتون في اليمين فيتدخل عليه فيليبس بقوة ويتحصل على خطأ وإنذار.

78' ليفربول يضرب حصار على نيوكاسل الذي يتراجع تمامًا.

73' تياجو يدخل بدلاً ميلنر.

68' فاينالدوم يدخل بدلاً من جونز

67' ألميرون يدخل بدلاً مورفي.

67' صلاااااااااااااح ينطلق بالكرة ثم يرسل تسديدة من يمين القوس تمر إلى خارج الملعب بمحازاة القائم الأيسر.

65' ميلنر يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على جويلينتون.

49' فابينيو يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل على يدلين في مرتدة لنيوكاسل.

46' بداية الشوط الثاني...

46' نهاية الشوط الأول...

46' خطييييييييرة لليفربول بعرضية من روبرتسون يقابلها فيرمينو برأسية يبعده دارلو ببراعة.

42' بينية رااااااائعة من فيرمينو ينطلق لها صلاح في منطقة الجزاء، لكن الدفاع أقرب للكرة.

40' يدلين يرسل عرضية أرضية من اليمين تصل لمورفي الذي يرسل تسديدة من على يمين القوس تصل سهلة ليد أليسون.

34' أوووووووووووو! هندرسون يرسل كرة أمامية تضع صلاح في مواجهة دارلو الذي يخرج من مرماه، فيرسل صلاح تسديدة تمر إلى خارج الملعب بمحازاة القائم الأيمن.

32' عرضية خطيييييييييييرة من اليسار عن طريق روبرتسون تصل لفيرمينو الذي يروضها، لكنه يتباطأ في التسديد فيبعد الدفاع الكرة.

25' ميلنر يعكس كرة من أمام يسار منطقة الجزاء لآرنولد الذي يقابلها بعرضية من يمين المنطقة، لكن الكرة تصل سهلة لدارلو.

21' نسق اللقاء يبدأ في الهدوء، ولا سيطرة لفريق على مجريات اللعب.

16' آرنولد يرسل عرضية من اليمين تمر من ماني وتصل لميلنر الذي يرسل تسديدة يمسكها دارلو

13' الخطيييييييير ويلسون ينطلق بالكرة في اليسار ثم يضم داخل منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة يعترضها أليسون ببراعة.

12' كلارك يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على ميلنر.

7' روبرتسون يرسل عرضية من اليسار يبعدها الدفاع لركنية من الجهة الأخرى.

6' عرضية من اليمين من ركلة حرة يقابلها ويلسون برأسية تمر إلى خارج الملعب بمحازاة القائم الأيمن.

2' عرضية خطييييييرة من ويلسون كادت أن تغالط أليسون وتمر للمرمى، لكن البرازيلي يبعد الكرة للركنية.

1' بداية المباراة...

تشكيل ليفربول

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فابينيو - ناثانيل فيليبس - ترينت أليكساندر آرنولد

جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - كورتيس جونز

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

البدلاء: ديفوك أوريجي - جيورجينيو فاينالدوم - تياجو - كاويمين كيليهير - ريس ويليامز - تاكومي مينامينو - أليكس أوكسليد تشامبرلين - شيردان شاكيري - نيكو ويليامز.

تشكيل نيوكاسل

يبدأ المدرب ستيف بروس بالتشكيل التالي..

التشكيل | 3-4-3

كارل دارلو

فابيان شار - فيديريكو فيرنانديز - كياران كلارك

مات ريتشي - إيزاك هايدين - ماثيو لونجستاف - دي أندريه يدلين

جاكوب مورفي - جويلينتون - كالوم ويلسون

البدلاء: مارتين دوبرافكا - إميل كرافث - دوايت جايل - جونجو شيلفي - شون لونجستاف - ميجيل ألميرون - جمال لويس - أندي كارول - جيف هندريك.

أما نيوكاسل فيقع في المركز 13 برصيد 18 نقطة، وتلقى هزيمة من مانشستر سيتي في الجولة الماضية بهدفين نظيفين.

يحتل نادي ليفربول المركز الأول برصيد 32 نقطة من 15 مواجهة له في البريميرليج، بفارق 3 نقاط فقط عن أقرب منافسيه إيفرتون.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.