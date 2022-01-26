نيوكاسل يخطف نجم ليون من آرسنال ويوفنتوس

لحظات تفضلنا عن إعلان نيوكاسل يونايتد عن صفقة انتقال برونو جيماريش إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي.

وكان نادي نيوكاسل دخل حقبة جديدة في أكتوبر الماضي بعد أن تمكن صندوق الاستثمار السعودي من الاستحواذ على 80% من النادي مقابل 350 مليون يورو.

ويواصل فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، تدعيم صفوف الفريق على كافة الأصعدة، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ما هو الجديد بخصوص اللاعب؟

وبحسب ما ورد عن مصادرنا، فإن إدارة نيوكاسل يونايتد قد نجحت في حسم تعاقدها مع برونو جيماريش، لاعب وسط نادي ليون الفرنسي.

ووافق نادي ليون الفرنسي بالفعل على العرض الذي قدمه نيوكاسل يونايتد، والذي تبلغ قيمته 33.5 مليون جنيه استرليني.

وسيتواجد جيماريش في مقر نيوكاسل قريبًا، تمهيدًا للخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، قبل إعلان الصفقة بشكل رسمي.

كيف هي الصورة الكبيرة؟

وكان جيماريس قد وصل إلى صفوف ليون الفرنسي قادمًا من نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، في يناير 2020، ولا يزال لديه عامان ونصف في عقده الحالي مع النادي الفرنسي وحاز على إعجاب عدد من الفرق مثل يوفنتوس وآرسنال.

الجدير بالذكر أن نيوكاسل أتم حتى الآن صفقتين، كريس وود قادمًا من بيرنلي، وكيران تربييير من أتليتكو مدريد.

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