نيوكاسل يخشى انقلاب الأخوة لونجساتف

ميلان ومانشستر يونايتد يترقبان..

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن ستيف بروس، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، يخشى من انقلاب عائلي داخل صفوف فريقه.

صحيفة "ميرور" أشارت إلى ستيف قد يواجه فقدان الأخوين ماتي وشون لونجستاف، في الصيف المقبل.

ماتي سيكون حرًا في الانتقال إلى أي ناد في يونيو المقبل ، بعدما فشل في التوصل إلى اتفاق مع نيوكاسل، بينما لم يحصل شون على الراتب الذي يريده.

المزيد من الفرق

نيوكاسل سيحصل على تعويض قدره 400 ألف جنيه استرليني فقط، حال قرر ماتي صاحب الـ19 عامًا التوقيع مع ناد آخر.

معركة إيطالية منتظرة على جوهرة نيوكاسل يونايتد

وعلى الجانب الآخر، يحصل شون على راتب أسبوعي يبلغ 1000 جنيه استرليني فقط، وهذا لا يعكس ما يقدمه مع الفريق في الوقت الحالي.

وارتبط ماتيو بالانتقال إلى ميلان الإيطالي، فيما قُدر سعر انتقال شون إلى مانشستر يونايتد، بـ30 مليون جنيه استرليني، الصيف الماضي، ولكن أولي جونار سولشاير، مدرب الشياطين الحمر، رأى أنها صفقة ليست ذات قيمة جيدة.

وعلق بروس على الأمر، قائلاً: "هذا يشكل مصدر قلق لنا جميعًا بالطبع. آمل أن نتمكن من حل تلك المشكلة، أنا حقًا أحاول، ولكن اللاعبون أصبحوا أقوياء هذه الأيام".

وأتم: "نرى ذلك عادة، ومع لاعبين شباب أيضًا، آمل أن يكون هناك القليل من التفكير السليم".