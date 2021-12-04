لتحدي ريال مدريد .. نيوكاسل يقدم عرضًا خياليًا لضم نجم يونايتد

يبدو أن فريق نيوكاسل يونايتد قبل دخول التحدي مع الفريق الإسباني ريال مدريد من أجل ضم جيسي لينجارد مهاجم الفريق الأول بنادي مانشستر يونايتد، في يناير المقبل.

نادي نيوكاسل دخل حقبة جديدة منذ أكثر من شهرين بعد أن تم الاستحواذ عليه من قبل صندوق الاستثمار السعودي مقابل 305 مليون جنيه استرليني.



ووضعت إدارة النادي الإنجليزي ثقتها بإيدي هاو، من أجل قيادة الفريق فنيًا، بعد إقالة ستيف بروس من موقع المدير الفني لفشله في تحقيق نتائج إيجابية وحتى الآن لم يقدم المدرب الإنجليزي الأداء المأمول.

ويبدو أن الحديث مستمر عن سعي إدارة النادي الإنجليزي الجديدة، بتدعيم صفوف الفريق الأول بمجموعة من الصفقات القوية من أجل وضع الفريق على طريق الكبار.

ما هو الجديد بخصوص لينجارد؟

أكدت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن إدارة نيوكاسل يونايتد تستعد لتقديم عرض خيالي إلى الإنجليزي جيسي لينجارد، لضمه في سوق الانتقالات الشتوية.

الصحيفة، شددت على أن نيوكاسل يستعد لتقديم عرض لينجارد، وجعله صاحب أعلى أجرًا له في تاريخ النادي، وتم إجراء محادثات بالفعل مع وكيل المهاجم الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أنه تم تقديم عرض إلى وكيل لينجارد، بعقد لمدة 4 سنوات ونصف، وراتب أعلى بكثير عن ميجيل ألميرون، صاحب الأعلى راتب في النادي (100 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع).

ما هي أخر أخبار لينجارد وريال مدريد؟

صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية قالت أن مسئولي ريال مدريد يخططون للتعاقد مع جيسي لينجارد، الذي يعاني من عدم المشاركة بشكل أساسي مع مان يونايتد خلال الموسم الجاري، بعد انتهاء فترة إعارته فى وست هام، وعوته إلى ملعب "أولد ترافورد".

وأشارت إلى أن تعاقد ريال مدريد مع جيسي لينجارد لا يكلف خزائنه كثيراً، خاصة أن عقد اللاعب مع مان يونايتد سينتهي في يونيو 2022.

جدير بالذكر أنّ لينجارد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2014، قادمًا من وست هام يونايتد، وعاد إلى "الهامرز" في النصف الثاني من الموسم الماضي قبل أن يعود مرة آخرى إلى الشياطين الحمر هذا الموسم.

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