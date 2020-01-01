نيوكاسل يونايتد ضد مان سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة نيوكاسل ضد مان سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي تقام على ملعب سانت جيمس بارك

نيوكاسل 0 × 0 مانشستر سيتي

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2' ركنية أولى لمانشستر سيتي من اليمين ينفذها محرز بعرضية إلى العمق يحولها أوتامندي برأسه للمرمى، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

تشكيل نيوكاسل:

المدرب ستيف بروس يبدأ بالتشكيل التالي:

التشكيل | 5-4-1

كارل دارلو

داني روز - فيديريكو فيرنانديز - جمال لاسيليس - فابيان شار - خافيير مانكويلو

ميجيل ألميرون - شون لونجستاف - إيزاك هايدين - ألان سانت ماكسيمين

أندي كارول

البدلاء : ديأندريه يدلين - يوشينوري موتو - فالينتينو لاتزارو - إميل كرافث - جونجو شيلفي - مارتين دوبرافكا - ماثيو لونجستاف - دوايت جايل - جويلينتون.

تشكيل مانشستر سيتي:

يبدأ بيب جوارديولا بالتشكيل الأساسي

التشكيل | 4-3-3

كلاوديو برافو

بنيامين ميندي - إيميريك لابورتي - نيكولاس أوتاميندي - كايل ووكر

كيفن دي بروينه - إلكاي جوندوجان - دافيد سيلفا

رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - رياض محرز

البدلاء : ليروي ساني - إيدرسون - أوليكساندر زينتشينكو - تايلور هاروود بيليس - فيل فودين - جون ستونز - جواو كانسيلو - رودريجو - بيرناردو سيلفا.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة @NUFC



التشكيل الأساسي | برافو, ووكر, أوتامندي, لابورت, ميندي, جوندوجان, ديفيد سيلفا (الكابتن), دي بروين, رياض @Mahrez22 🇩🇿, سترلينج ,جيسوس.



البدلاء | إيدرسون, كانسيلو, ستونز, هارود بيليس, زينتشينكو, رودريجو, فودين, بيرناردو, ساني.



🔵 #السيتي pic.twitter.com/BVpQ5Ko868 — نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) June 28, 2020

وسيسعى السيتي للفوز بالمباراة من أجل الوصول إلى هدفه نحو الفوز بلقب الكأس، وتجاوز أحزانه بعد الخسارة الأخيرة له أمام تشيلسي بهدف لهدفين بمنافسات الدوري الإنجليزي، بينما سيُحاول نيوكاسل قلب الطاولة على رجال المدرب بيب جوارديولا وتحقيق الفوز، وذلك بعد تعادله الأخير أمام أستون فيلا في البريميرليج.

كان مانشستر سيتي قد بلغ هذا الدور على إثر تغلبه على شيفيلد وينزداي بهدف واحد مقابل لا شيء في الدور ثمن النهائي، بينما تأهل نيوكاسل يونايتد للدور ذاته بعد أن تجاوز عقبة وست بروميتش ألبيون بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدفين في الدور الماضي.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة نيوكاسل ضد مان سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.