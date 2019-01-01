نيوكاسل والمغرب يُنافسان الهلال للتعاقد مع الفرنسي برونو جينسيو

الهلال يسعى للتعاقد مع المدير الفني الفرنسي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي عن انتظار فهد بن نافل رئيس النادي رد المدرب الفرنسي برونو جينسيو، من أجل قيادة الزعيم خلال الفترة المقبلة.

التقارير المقربة من الزعيم أشارت إلى أن الهلال يسعى للتعاقد مع المدير الفني الفرنسي من أجل بداية مشواره جديد مع الفريق وإعداد الفريق في صيف 2019 لخوض الموسم الجديد.

جينسيو كان قد استقال مؤخراً من تدريب نادي ليون الفرنسي، ويدرس حاليًا عدة عروض بجانب عرض الهلال، والذي تلقاها من أندية ومنتخبات، ومن أبرزها نيوكاسل الإنجليزي وكذلك المنتخب المغربي الأول لكرة القدم.

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وكان نادي نيوكاسل الإنجليزي قد أعلن رحيل المدير الإسباني رافاييل بينيتيز في قيادة الماكبايس، مما جعل هدف الهلال يدخل ضمن خيارات النادي الإنجليزي.

وتضع إدارة الهلال خيارات أخرى لقيادة الفريق في حال فشل التعاقد مع المدرب الفرنسي ومنهم الدنماركي مايكل لاودروب والبرازيلي فابيو كاريلي.

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يُذكر أن الهلال كان قد رحل عن المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش من قيادة الفريق سوء النتائج التي عانى منها.