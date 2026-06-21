نيوزيلندا ضد مصر: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

نيوزيلندا ضد مصر: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المجموعة 7 بي سي بليس

ستنطلق مباراة نيوزيلندا ضد مصر في 21 يونيو 2026 الساعة 21:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفي 22 يونيو 2026 الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش.

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نيوزيلندا ضد مصر: سياق المباراة

تحمل المواجهة المرتقبة في غرب كندا أهمية كبيرة، حيث تسعى كلتا الدولتين إلى الخروج من مأزق المجموعة G المتكافئة تمامًا. بعد تعادلات الجولة الافتتاحية التي تركت جميع فرق المجموعة متساوية في النقاط - حيث حققت مصر تعادلاً صعباً 1-1 أمام بلجيكا في سياتل، بينما خاضت نيوزيلندا مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 2-2 أمام إيران في لوس أنجلوس - تقلص هامش الخطأ بشكل كبير في ملعب بي سي بليس بفانكوفر. يتجه كلا الفريقين شمالاً مدركين أن الزخم النفسي والانتعاش البدني الفوري بعد تلك المباريات الافتتاحية عالية الحماس سيحددان تماماً مسار طموحاتهما في دور خروج المغلوب.

يجب على المدرب المصري حسام حسن أن يثبت تشكيلته بسرعة، بعد أن قاتل الفريق بشجاعة لكبح الهجوم البلجيكي، معتمداً على خط دفاع منخفض مرن ومنضبط للغاية. سيعتمد حسن على نجمه الأسطوري وقائد الفريق، محمد صلاح، لإشعال شرارة الهجمات المرتدة، وتوسيع خطوط الخصم، وتوفير التنفيذ القاتل في الثلث الأخير من الملعب اللازم لتجاوز دفاع المحيطين عالي الطاقة. في المقابل، يقف أمامهم منتخب نيوزيلندا القوي هيكلياً والمتحمس بقيادة دارين بازلي. بعد أن أثبت «الأبيض الكامل» جدارته في البطولة بتقدمه مرتين لإحباط إيران، يمتلك الفريق خطة تكتيكية جريئة وغير خائفة، بالإضافة إلى تفوق بدني مهيب يبرز عندما يتطلب الأمر انضباطاً من الدرجة الأولى.

ستُقام هذه المواجهة في ملعب «بي سي بليس» المتطور، وستكون بمثابة مباراة شطرنج معقدة تعتمد على التعديلات التكتيكية. لا يمكن لأي من الفريقين تحمل أي انهيار دفاعي في المناطق الوسطى، مما يجعل التواصل في خط الوسط والسرعة الرأسية العالية العنصرين الحاسمين. ستنظر مصر إلى هذه المباراة على أنها المنصة المثالية لإثبات تفوقها الفني بصفتها المرشح الطبيعي لصدارة المجموعة، بينما تدخل نيوزيلندا الملعب حريصةً على تسخير لعبها المتفجر على الأجنحة ومعاقبة أي أخطاء انتقالية من الجانب المصري. مع بدء تبلور الترتيب في المجموعة، ستسيطر أهمية ضمان التأهل من المجموعة G على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الأولى؟

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بلجيكا 1-1 مصر

قدم رجال حسام حسن درساً في الانضباط التكتيكي لإحباط العملاق الأوروبي في سياتل، محققين تعادلاً حاسماً بنتيجة 1-1 في المباراة الافتتاحية. فاجأ «الفراعنة» «الشياطين الحمر» في الدقيقة 19 عندما استقبل إمام عاشور تمريرة شقت دفاع الخصم من محمد صلاح، الذي كان يحتفل بعيد ميلاده، وسدد كرة قوية تجاوزت حارس المرمى تيبو كورتوا. ودافعت مصر عن تقدمها ببطولة، حيث قاد المدافع محمد عبد المنعم خط دفاع صلب ومنخفض. لكن آمالهم تبددت في الدقيقة 66 عقب دخول روميلو لوكاكو؛ فبعد ثوانٍ معدودة من دخوله الملعب، أجبر الضغط البدني الشديد الذي مارسه المهاجم المدافع محمد هاني على تسجيل هدف عكسي مؤسف. وعلى الرغم من هدف التعادل المتأخر، فإن هذه النتيجة التي تحققت بعد صراع شرس تمنح مصر دفعة معنوية هائلة قبل توجهها إلى فانكوفر.

إيران 2-2 نيوزيلندا

أظهر فريق دارين بازلي رغبة هجومية لا تصدق وجرأة تنظيمية في لوس أنجلوس، رغم أنه غادر الملعب غير راضٍ إلى حد ما بعد أن أهدر التقدم مرتين ليتعادل 2-2 مع إيران. استمتع «البيضالكاملون» ببداية حلمية عندما سجل إيليجا جاست هدف التقدم في الدقيقة السادسة، مظهراً أسلوب ضغط سريع الإيقاع أربك العملاق الآسيوي. ورغم أن إيران استعادت التعادل مؤقتًا، سجل جاست هدفًا ثانيًا رائعًا في بداية الشوط الثاني ليعيد نيوزيلندا إلى صدارة المباراة. لكن التعب الدفاعي كلف الفريق غالياً في الدقيقة 63 عندما استقبل هدف تعادل سهل، إلا أن الأداء المليء بالعمل الجماعي البدني يمنحهم ثقة هائلة قبل خوض الجولة الثانية.

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ما هي التعديلات التكتيكية التي يجب على المدربين إجراؤها؟

نيوزيلندا (دارين بازلي)

لا يحتاج دارين بازلي إلى تغيير أسلوبه الهجومي الجريء وسريع الوتيرة الذي سمح لـ«البيض» بالتقدم مرتين على إيران في لوس أنجلوس. فقد تسبب اللعب المتفجر على الأجنحة والحركة الحادة لإيليجا جاست في إحداث فوضى في الثلث الأخير من الملعب، مما يثبت أن نيوزيلندا تمتلك القوة الهجومية اللازمة لتشكل تهديداً على الساحة العالمية.

ومع ذلك، يجب على بازلي معالجة نقاط الضعف الدفاعية التي كلفت فريقه خسارة النقاط الكاملة. أمام إيران، عانى الفريق من صعوبة في الحفاظ على تشكيله الهيكلي خلال التحولات الدفاعية، مما ترك مساحات شاسعة مكشوفة أمام خط الدفاع الرباعي. أمام منتخب مصري مصمم لامتصاص الضغط والهجوم السريع في الهجمات المرتدة، فإن التراجع إلى خط متقدم جدًا أو فقدان الكرة بسهولة سيكون أمرًا قاتلًا. يجب أن تركز التعديلات الأساسية التي سيجريها بازلي على الثنائي المحوري في خط الوسط، لضمان حماية قلب الدفاع وإدارة هيكل الدفاع لتحييد الكرات المباشرة التي تمر فوق الدفاع قبل أن تتمكن مصر من شن هجماتها المرتدة.

مصر (حسام حسن)

كان الإطار الدفاعي شديد الانضباط الذي وضعه حسام حسن فعالاً للغاية في إحباط هجوم بلجيكا المليء بالنجوم لفترات طويلة في سياتل. نجح «الفراعنة» في حشد لاعبيهم داخل منطقة الجزاء، وتضييق المساحات بين الخطوط، والاعتماد على دفاع بطولي بالكتلة المنخفضة لتأمين نقطة التعادل في المباراة الافتتاحية.

ومع ذلك، تتطلب الجولة الثانية إعادة تقييم دقيقة للطريقة التي تستخدم بها مصر الكرة عند استعادة الاستحواذ. فالبقاء في وضع دفاعي بحت طوال 90 دقيقة أمام منتخب نيوزيلندا الذي يتميز بقوته البدنية العالية وحيويته، هو استراتيجية غير مستدامة ستؤدي في النهاية إلى إرهاق اللاعبين على الأجنحة. يجب أن يركز التعديل التكتيكي الذي سيقوم به حسن على «محرك الفريق»، لضمان قيام إمام عاشور وخط الوسط بنقل الكرة إلى الأمام بسرعة رأسية أكبر بكثير. وعندما تنطلق مصر في الهجوم، يجب أن تقدم دعماً فورياً من الأجنحة للقائد محمد صلاح. وبدلاً من ترك نجم الفريق معزولاً في مواجهة مدافعي قلب الدفاع القويين بدنياً، يجب على الظهيرين المتداخلين توسيع الملعب بقوة لاستغلال المساحات التي تتركها خطوط نيوزيلندا المتقدمة.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثانية؟

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أخبار منتخب نيوزيلندا

يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجهه دارين بازلي قبل التوجه إلى ملعب بي سي بليس في الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين مع إدارة الزخم النفسي الهائل لفريقه. خرج منتخب «الأبيض الكامل» من تعادله الافتتاحي المرهق وعالي الكثافة بنتيجة 2-2 أمام إيران بثقة هائلة، والأهم من ذلك، دون أي مخاوف كبيرة بشأن الإصابات، مما يمنح بازلي تشكيلة جاهزة تمامًا للاختيار من بينها.

سيقود القائد الأسطوري والهداف التاريخي كريس وود الهجوم مرة أخرى بصفته المهاجم الرئيسي، بعد تمريرته الحاسمة في الجولة الأولى. تكمن الإثارة الحقيقية في اختيار التشكيلة على الأجنحة. بعد أداء فردي استثنائي ضد إيران حيث سجل كلا الهدفين، أصبح الجناح إيليجا جاست ضمن التشكيلة الأساسية. ومع ذلك، قد يفكر بازلي في إجراء تغييرات طفيفة في المناطق الوسطى لإضفاء المزيد من العموديّة في مواجهة خط الدفاع المنخفض لمصر. ويضغط لاعبون ديناميكيون مثل ساربريت سينغ - الذي تغلب بنجاح على مخاوف بشأن لياقته البدنية قبل البطولة - وبن أولد بقوة للحصول على مزيد من الدقائق لخلع التوازن عن العملاق الأفريقي منذ صافرة البداية.

أخبار منتخب مصر

يواجه حسام حسن معضلة تعافي بدني أكثر تعقيدًا بكثير وهو يُعد فريقه لمواجهة نيوزيلندا. وأهم ما يُتحدث عنه بشأن «الفراعنة» هو الضغط البدني الشديد الذي تعرضوا له خلال أدائهم الدفاعي البطولي لضمان التعادل 1-1 في المباراة الافتتاحية أمام بلجيكا في سياتل.

على الصعيد الدفاعي، ستراقب الإدارة محمد هاني للتأكد من استعداده ذهنياً وجسدياً للعودة بقوة بعد الهدف الذاتي المؤسف الذي سجله في الشوط الثاني. أما الثنائي المدافعان حمدي فتحي وياسر إبراهيم فقد خرجا سالمين من 90 دقيقة من اللعب المكثف، وسيكونان عنصرين حيويين في تنظيم خط دفاعي منخفض وصلب إلى جانب الظهير الأيسر أحمد فتوح. بين القائمين، سيحتفظ مصطفى شبير بمكانه بثقة بعد تقديمه أداءً رائعاً أمام البلجيكيين، وستكون قدرته على التنسيق والتواصل حاسمة في التعامل مع التهديدات الهوائية لنيوزيلندا.

ويظل القائد محمد صلاح النجم الأبرز بلا منازع، حيث كان محور الجناح الأيمن وقدم تمريرة حاسمة رائعة لهدف إمام عاشور الافتتاحي قبل أن يتم استبدالهما معًا في الدقائق الأخيرة من المباراة. أما السؤال الرئيسي في الجانب الهجومي فيتعلق بتشكيل بقية خط الهجوم؛ فمع تثبيت المهاجم الوحيد عمر مرموش في دوره بعد مباراة افتتاحية صعبة، سيسعى حسن إلى الحصول على إنتاج هجومي أكبر من الجناح الأيسر مصطفى زيكو لضمان ألا يصبح الهجوم معتمداً كلياً على صلاح عند بدء الهجمات المرتدة.

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المواجهات الرئيسية بين نيوزيلندا ومصر

مع حصول كلتا الدولتين على نقطة واحدة من تعادلاتهما الصعبة في الجولة الافتتاحية، فإن هذه المواجهة الحاسمة ضمن المجموعة G في فانكوفر ستُحسم في النهاية من خلال المواجهات الفردية المحددة بين اللاعبين على أرض الملعب. وسيسعى كلا المدربين إلى التركيز على هذه المواجهات الرئيسية لاستغلال الثغرات الهيكليّة التي ظهرت خلال الجولة الافتتاحية.

كريس وود ضد ياسر إبراهيم

بصفته القائد الأسطوري لنيوزيلندا وأفضل هداف في تاريخ المنتخب، يظل كريس وود النقطة المحورية البدنية والهوائية في خط هجوم دارين بازلي. أثبت وود قيمته الفائقة في الاحتفاظ بالكرة في الجولة الأولى من خلال تقديم تمريرة حاسمة دقيقة لإيليجا جاست الذي سجل الهدف الافتتاحي الرائع ضد إيران. وللتغلب على خط الدفاع المنخفض المصري المعروف بضيق المساحات وانضباطه الشديد، سيكون دور وود بالغ الأهمية؛ حيث يجب عليه استخدام حضوره البدني الهائل لتثبيت قلب دفاع الخصم، والفوز في المواجهات الهوائية من العرضيات الجانبية، وخلق مساحات صغيرة يستغلها اللاعبون المتقدمون الديناميكيون مثل جاست.

وقد كُلف بمهمة إيقافه المدافع المركزي في الأهلي ياسر إبراهيم، الذي قدم أداءً دفاعيًا صارمًا ومنضبطًا للغاية لصالح مصر ضد بلجيكا. ورغم أن خط الدفاع المنخفض المصري أثبت مرونته الهيكلية لفترات طويلة في سياتل، إلا أنه أظهر نقاط ضعف طفيفة في مواجهة الضغط البدني الشديد والمباشر في أواخر الشوط الثاني عندما دخل روميلو لوكاكو الملعب. يجب على إبراهيم الحفاظ على تركيز مطلق وتواصل لا تشوبه شائبة في المناطق المركزية، مع ضمان ألا يتعرض للترهيب البدني في الكرات الهوائية أو أن يُسحب من موقعه بسبب تحركات وود الذكية، مما قد يكشف المساحات المتروكة خلفه أمام أسلحة «الأبيض الكامل» على الأجنحة.

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محمد صلاح ضد ليبراتو كاكاسي ومايكل بوكسال

يُعد القائد محمد صلاح القلب النابض بلا منازع والمحرك الإبداعي العالمي للمنتخب المصري، وقد فرض سيطرته الكاملة على التهديدات الانتقالية ضد بلجيكا، حيث مزق دفاع العملاق الأوروبي بتمريرة حاسمة رائعة لـ إمام عاشور. أمام نيوزيلندا، سيكون هدفه الأساسي هو تجاوز الضغط الأولي في وسط الملعب وإطلاق انتقالات رأسية سريعة من جناحه الأيمن المفضل. إذا أتيح لصلاح الوقت والمساحة لمواجهة المدافعين في الثلث الأخير من الملعب، فإن حركته القاتلة في الانطلاق إلى الداخل ستخل بتوازن تشكيلة الخصم وتجبره على تغطية يائسة.

ويسعى الثنائي الدفاعي النيوزيلندي على الجانب الأيسر إلى تعطيل هذا الإيقاع الأسطوري، وسيحتاجان إلى تنسيق لا تشوبه شائبة. سيتحمل الظهير الأيسر ليبراتو كاكاسي والمدافع المركزي المخضرم مايكل بوكسال المسؤولية الرئيسية في إيقاف نجم مصر. لا يمكن لكاكاسي أن يتقدم كثيرًا في الملعب في محاولات التداخل، بينما يجب على بوكسال أن يدير مواقعه الدفاعية بشكل هجومي لتغطية المساحات النصفية عندما يقتحم صلاح إلى الداخل بقدمه اليسرى. ويعد الضغط المبكر على مسارات تمريراته أمرًا حاسمًا لضمان ألا يتجاوز العملاق الأفريقي محور خط وسط نيوزيلندا تمامًا، ويحصر خط دفاعه في قوقعة دفاعية سلبية وغير مستدامة.

أخبار الفرق وقوائم اللاعبين

يتولى دارين بازلي تدريب منتخب نيوزيلندا في دورة كأس العالم الحالية. لم يتم تأكيد أي إصابات أو حالات إيقاف في صفوف «الأول وايتس» قبل هذه المباراة، كما لم يتم الإعلان عن التشكيلة الأساسية المحتملة. سيتم إضافة المستجدات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة بمجرد تأكيد الأخبار الرسمية المتعلقة بالفريق.

كما لم يؤكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، تشكيلته الأساسية بعد، ولا تتوفر حاليًا أي معلومات عن إصابات أو إيقافات في صفوف «الفراعنة». ومن المتوقع صدور المزيد من المستجدات بشأن تشكيلة الفريق في الفترة التي تسبق المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

تدخل نيوزيلندا هذه المباراة بسجل يضم فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات خاضتها. وكانت آخر نتيجة لها هي التعادل 2-2 مع إيران في مباراة افتتاح كأس العالم يوم 16 يونيو، في حين جاء فوزها الوحيد في تلك السلسلة على تشيلي بنتيجة 4-1 في مارس. وخسرت أمام إنجلترا 1-0، وأمام هايتي 4-0، وأمام فنلندا 2-0 خلال تلك الفترة نفسها. سجلت نيوزيلندا سبعة أهداف واستقبلت تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

أما أداء مصر في الفترة الأخيرة فيتضمن فوزين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مباراة لها هي التعادل 1-1 مع بلجيكا في المباراة الافتتاحية لمجموعتها في كأس العالم يوم 15 يونيو. وقبل ذلك، فازت على روسيا 1-0 في أواخر مايو، وحققت فوزًا 4-0 على السعودية في مارس. وتتضمن سلسلة المباريات الخمس أيضًا هزيمة 2-1 أمام البرازيل في 6 يونيو وتعادلًا سلبيًا مع إسبانيا بين هاتين النتيجتين. وسجلت مصر ستة أهداف واستقبلت ثلاثة أهداف خلال تلك الفترة.

سجل المواجهات المباشرة

نيوزيلندا المباراة الأخيرة مصر 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار مصر 1 - 0 نيوزيلندا 0 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

اللقاء الوحيد المسجل بين هذين الفريقين في قاعدة البيانات المتاحة جرى في 22 مارس 2024، في مباراة ودية فازت فيها مصر على نيوزيلندا 1-0. ولا تتوفر أي بيانات أخرى عن المواجهات المباشرة السابقة بين البلدين.

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