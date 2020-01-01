نيمار ينسى برشلونة ويقترب من التجديد مع باريس سان جيرمان

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن نيمار دا سيلفا صرف النظر عن العودة لصفوف برشلونة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن صرف نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان للنظر عن فكرة العودة لصفوف برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن اللاعب تأكد من صعوبة عودته للنادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن نيمار قد وافق مؤخرًا على تجديد تعاقده رفقة فريق الفرنسي باريس سان جيرمان بعد سلسلة من التهرب من التجديد.

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وأكدت الصحيفة أن السبب الأساسي خلف رفض نيمار لفكرة العودة لبرشلونة حاليًا تعود للوضع الاقتصادي الصعب للنادي الكتالوني.

كذلك يرى نيمار المشروع الرياضي المتخبط مؤخرًا في النادي الكتالوني، وهو ما يخيفه من فكرة العودة، بالأخص بعد الخسارة بثمانية أهداف أمام بايرن ميونخ.

وكان نيمار قد وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا رفقة باريس سان جيرمان في النسخة الأخيرة، قبل أن يخسروا اللقاء بهدف نظيف أمام بايرن ميونخ.

جدير بالذكر أن فريق باريس سان جيرمان كان قد رفض عودة نيمار لبرشلونة في صيف 2019 بعد موسمين له بقميص النادي العاصمي.