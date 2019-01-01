نيمار يلمح لارتداء قميص برشلونة عبر فيديو قصير

قصة برشلونة وباريس سان جيرمان ونيمار تتواصل

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

لمح نيمار بارتداء قميص برشلونة مستقبلًا وذلك من خلال فيديو قصير ظهر على أحد حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان نيمار قد بدأ في التمرد على إدارة باريس سان جيرمان التي اتهمته بذلك، قبل أن ينفي والده هذه التهمة، إلا أن تلك المعطيات أعطت مؤشرًا بوجود مشكلة بين الطرفين.

ومن خلال فيديو قصير على ظهر على حساب نيمار على إنستجرام، تبين أنه من الممكن أن نشاهد نيمار قريبًا بقميص الفريق الكتالوني.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2019

وحمل هذا الفيديو صورة لنيمار ووالده حين كان النجم البرازيلي لاعبًا في صفوف برشلونة، وبجوارها آية من الكتاب المقدس.

وتحمل هذه الآية معنى أن كل شيء لسان يتجرأ عليك هو ميراث عند الرب، في الوقت الذي تدعى فيه إدارة نادي العاصمة الفرنسية تمرد نيمار.

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يذكر أن برشلونة كان قد عرض على إدارة باريس سان جيرمان فيليبي كوتينيو مقابل نيمار بدون أن يدفع أي من الطرفين مبلغًا من المال.