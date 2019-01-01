نيمار يعود للتدريبات الجماعية لباريس سان جيرمان

نيمار قد يشارك في نهائي كأس فرنسا في 27 أبريل المقبل

عاد نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، إلى التدريبات الجماعية صباح اليوم، الخميس، استعدادًا لمباراة ليل يوم الأحد المقبل.

نيمار تعرض لإصابة في مباراة ستراسبورج وعاد منذ أسبوع للتدرب على العشب.

وأعلن نادي سان جيرمان عبر حسابه بموقع "تويتر" انضمام نيمار للتدريبات الجماعية وتعافيه التام من الإصابة.

وكان من المتوقع أنّ يعود نيمار إلى الملاعب بعد 10 أسابيع من الإصابة ولكنّ الفحوصات أكدت احتياجه لفترة أطول، ومع خروج الفريق الباريسي من ثمن نهائي دوري الأبطال والابتعاد في صدارة الدوري الفرنسي لم يفضل توماس توخيل المخاطرة به.

وقد يخوض البرازيلي أول نهائي للكأس مع سان جيرمان ضد رين في 27 أبريل المقبل بعد غيابه عن نسخة العام الماضي للإصابة.

جدير بالذكر أنّ نيمار يستعد في الصيف المقبل لخوض بطولة كوبا أمريكا على أرضه.