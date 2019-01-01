نيمار يعود للتدريبات الجماعية لباريس سان جيرمان
مصعب صلاح تابعوه على تويتر
عاد نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، إلى التدريبات الجماعية صباح اليوم، الخميس، استعدادًا لمباراة ليل يوم الأحد المقبل.
نيمار تعرض لإصابة في مباراة ستراسبورج وعاد منذ أسبوع للتدرب على العشب.
وأعلن نادي سان جيرمان عبر حسابه بموقع "تويتر" انضمام نيمار للتدريبات الجماعية وتعافيه التام من الإصابة.
🔛🏋️♂️ @neymarjr is 🔙 😀— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 11, 2019
🔴🔵 #AllezParis pic.twitter.com/cXwtN0t1AQ
وكان من المتوقع أنّ يعود نيمار إلى الملاعب بعد 10 أسابيع من الإصابة ولكنّ الفحوصات أكدت احتياجه لفترة أطول، ومع خروج الفريق الباريسي من ثمن نهائي دوري الأبطال والابتعاد في صدارة الدوري الفرنسي لم يفضل توماس توخيل المخاطرة به.
وقد يخوض البرازيلي أول نهائي للكأس مع سان جيرمان ضد رين في 27 أبريل المقبل بعد غيابه عن نسخة العام الماضي للإصابة.
جدير بالذكر أنّ نيمار يستعد في الصيف المقبل لخوض بطولة كوبا أمريكا على أرضه.