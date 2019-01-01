نيمار يعلن الندم: أفتقد الحب ومساعدة ميسي

نيمار يتحدث عن الأشياء التي يفتقدها في باريس سان جيرمان وكان يجدها في برشلونة.. ميسي أولها

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إنه يشعر بالحاجة إلى اللعب والتواجد بجوار ليونيل ميسي والحب الذي كان يتواجد في برشلونة.

وكان نيمار قد أعلن في أكثر من مرة أنه يفتقد اللعب بجانب ميسي، وكذلك بادله النجم الأرجنتيني نفس المشاعر والكلمات.

وحول ذلك، قال نيمار إنه يشعر بحاجة إلى التواجد بجوار ليونيل ميسي، كونه أكثر من أعطاه الحب والمساعدة ممن لعب بجوارهم.

على غرار واقعة كيبا وساري دعونا نتناقش سويًا 🔁



⬅️ من شروط إجراء التبديل هو ألا يدخل البديل إلا عندما يخرج زميله وبإشارة من الحكم.



✨ولكن يبقى السؤال المثير للجدل هو، ماذا يحدث في حال رفض اللاعب المستبدل الخروج من الملعب🤔



💢وماذا يتوجب على الحكم فعله إن رفض لاعب التغيير؟ pic.twitter.com/LQDZgOvgVj

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

وأضاف نيمار: "لقد منحني ميسي الكثير من الثقة في بداية مسيرتي، عندما وصلت إلى برشلونة أبلغني برسالة ساعدتني كثيرًا، كان مفادها أنه هنا ليقدم لي المساعدة"

وتابع: علاقتي بميسي كان لها طابعًا خاصًا، لقد طلب مني ألا أكون خجولًا وأن أتأقلم مع الأوضاع الموجودة حولي، وكان دائمًا بجانبي حين أحتاج إليه"

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يذكر أن نيمار يعاني من إصابة على مستوى مشط القدم، تلك التي منعته من المشاركة مع باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد الأسبوع قبل الماضي.