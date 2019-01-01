نيمار يسطر الأرقام ويشبه جماهير باريس بـ"صديقته"!

البرازيلي يسجل للمرة الثالثة..نيمار يسطر الأرقام ويشبه جماهير باريس بـ"صديقته"!

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

زاد البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان من حصيلة أرقامه في حديقة الأمراء، وذلك بتسجيله هدف الفوز في شباك بوردو اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الثامن للدوري الفرنسي.

جاء ذلك ليعني أن نيمار هو من سجل آخر 3 أهداف على التوالي للفريق في الدوري الفرنسي.

وقال البرازيلي عقب المباراة:"3 أهداف حاسمة هو أمر هام بالنسبة لي. هذا هو سبب وجودي هنا، وهذا ما أنوي فعله حتى النهاية. من الجيد التسجيل في المباريات المعقدة".

وعن عودة كيليان مبابي من الإصابة قال:"لقد عاد إلى كرة القدم بابتسامته وهذه سعادة لنا".

وعن علاقته المتوترة بجماهير باريس سان جيرمان حالياً على خلفية رغبته في الرحيل إلى برشلونة خلال الصيف الماضي، قال نيمار:"الأمر مثل علاقتك بصديقتك، حين لا تسير الأمور على ما يرام تجد نفسك لا تتحدث معها، ولكن مع الكثير من الحب والعناق كل شيء يعود إلى طبيعته، سأمنح حياتي على الملعب لأجل باريس سان جيرمان".

يذكر أن نيمار قد بات ثاني لاعب يسجل 54 هدفاً في أول 62 مباراة رسمية مع النادي الباريسي، بعد كارلوس بيانكي في ديسمبر 1978.