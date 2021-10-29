نيمار يرد على الاتهامات : لو لم أكن جادًا لما وصلت لهذا المستوى !

المهاجم البرازيلي علق على لعبه مع ميسي

رد المهاجم البرازيلي نيمار بقوة، على الاتهامات التي وجهت له حول أسلوب حياته، وعدم تعامله مع كرة القدم بجدية.

مهاجم باريس سان جيرمان يعتبر من أفضل اللاعبين في العالم، ولكنه لفت الأنظار ذلك بسبب بعض تصرفاته خارج الملعب.

صاحب الـ29 سنة اعترف بشعوره بالغضب الشديد، بسبب الطريقة التي يتناول بها البعض حياته الشخصية.

وقال نيمار لقناة "Fui Clear" على موقع يوتيوب:"لن أكون في هذا المستوى العالي من كرة القدم إذا لم أكن جادًا".

وأضاف:"أخرج من أجل الاستمتاع عندما يكون لدي الوقت وأيام العطلة ولا توجد أي مشكلة في ذلك".

وتابع البرازيلي:"يجب أن يتم الحكم عليّ في الملعب ليس في حياتي الشخصية، أنا حر، أفعل ما أريد، لن أكون في مستواي الحالي إذا لم أكن أعتني بنفسي وبصحتي، هذه الاتهامات تزعجني جدًا".

وواصل حديثه:"أنا أحب كرة القدم، ولعبها هو الشيء المفضل لي في الحياة، أريد أن يتذكرني الناس كواحد من أفضل اللاعبين وأكثرهم صدقًا على الإطلاق، أنا لا أخفي أي شيء".

وأما عن مسيرته مع المنتخب البرازيلي:"أبذل كل ما لدي من أجل السيليساو، وأريد دائمًا تحقيق الفوز، أحيانًا أقوم ببعض الأخطاء لكني نضجت".

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وعن تواجد ليونيل ميسي معه في باريس:"نتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل الآن، ولدينا كل الإمكانيات المتاحة لنحظى بموسم رائع ونفوز بالألقاب".

يذكر أن نيمار ظهر في 8 مباريات مع باريس هذا الموسم ونجح في التسجيل مرة وحيدة وصنع هدفين.