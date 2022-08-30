نيمار يدعم وكونتي يبرر.. ريتشارليسون يسخر من أسطورة ليفربول!

نيمار يدعم موقف مواطنه ضد لاعب ليفربول السابق

رد مهاجم فريق توتنهام ريتشارليسون بطريقة عدائية على الانتقادات الموجهة له بعد فوز فريقه بنتيجة (2-0) في الدوري الإنجليزي الممتاز على نوتنجهام فورست.

حيث انتقد لاعب ليفربول السابق، ديدي هامان، تصرف النجم البرازيلي الاستعراضي الذي قام به في انتصار فريقه بالجولة الماضية.

وجاءت هذه الانتقادات عبر تغريدة على موقع تويتر، ليرد عليها ريتشارليسون بطريقة ساخرة وعدائية صنعت المزيد من الجدل حول تصرفات اللاعب، فيما وجد الدعم من نيمار، مواطنه ولاعب باريس سان جيرمان حاليًا.

ماذا حدث في المباراة؟

قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة، قام أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام، بإحضار المهاجم البرازيلي كبديل، وسرعان ما أثار الضجة من خلال التلاعب بالكرة.

حيث التقط ريتشارليسون الكرة على الجانب الآخر من الملعب قبل أن يرفعها بالجزء الخارجي من حذائه الأيمن ويبدأ في التلاعب بها، في لقطة استفزت مشاعر لاعبي نوتنجهام.

ثم قام بتمرير الكرة إلى أحد زملائه في الفريق ولكن ليس قبل أن يصطدم برينان جونسون الذي عرقله ليسقط على أرض الملعب.

ماذا قال لاعب ليفربول السابق؟

نشر لاعب وسط ليفربول السابق ديدي هامان تغريدة ينتقد فيها سلوك البرازيلي، حيث أوضح أنه كان لا بد من معاقبته في أرض الملعب.

وقال: "لا شيء يمكن فعله مع التباهي. كان يجب أن يتم معاقبته بسبب السلوك غير الرياضي واستئناف اللعب بركلة حرة إلى فورست".

كيف رد ريتشارليسون وماذا فعل نيمار؟

رد لاعب توتنهام على نجم ليفربول السابق حيث كتب "ابكِ أكثر" مع وضعه لرمز تعبيري يبكي ليعبر عن سخريته.

فيما أعجب نيمار برد اللاعب البرازيلي وعلق ببعض الرموز التعبيرية التي تضحك ليدعم بذلك موقف مواطنه الساخر من ديدي هامان.

عدم الاحترام من جديد

بعد حوالي 24 ساعة، عاد ريتشارليسون إلى المعركة في هذه القضية ضد لاعب كرة القدم السابق جيرمان بينانت، الذي اشتكى من نفس الشيء خلال حديثه في "talkSPORT"، وهذه المرة رد بملصق يحمل صورته ونفس الرسالة: "ابك أكثر".

ماذا قال كونتي عن الحادث؟

من جانبه حاول المدرب الإيطالي تبرير موقف لاعبه في الفريق، حيث أوضح أنه لم يقصد أبدًا إهانة نوتنجهام فورست أو التقليل من شأنهم.

حيث قال: "إنها مباراة وأنت تحت الضغط، أكرر الأمر على ما يرام، لا أعتقد أن ريتشي أراد أن يظهر عدم احترامه لنوتنجهام فورست".

وواصل: "نوتنجهام فورست فريق جيد حقًا وله تاريخ رائع في كرة القدم ولدينا احترام كبير له، ريتشي بالتأكيد يفكر بنفس الطريقة، لا يوجد عدم احترام لأي شخص ويمكنني أن أقول لك هذا".