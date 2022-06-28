"نيمار يجب أن ينضم إلى صفوف تشيلسي"

لا أحد يريد ضم نيمار حتى الآن

أعرب تياجو سيلفا عن أمله في أن ينضم إليه زميله البرازيلي نيمار من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لنادي تشيلسي الإنجليزي.

وتم ربط نيمار بالابتعاد عن فريق العاصمة، وكان البلوز أحد الأندية العديدة المهتمة به، ومن بين قلة قليلة جدًا من الفرق القادرة على تحمل تكاليف خدماته باهظة الثمن.

وسئل سيلفا مدافع تشيلسي عن الموضوع من قبل وسائل الإعلام المحلية أثناء إجازته في مدينة "ريسيفي" البرازيلية.

ماذا قال سيلفا؟

أوضح قلب دفاع البلوز أنه يتمنى قدوم مواطنه نيمار لفريق تشيلسي، حيث يرى أنه سيكون "للأفضل" فيما تمنى أن تؤتي تلك الفكرة ثمارها.

حيث قال اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا عبر "SportWitness": "يجب أن يذهب إلى تشيلسي، إذا حدث ذلك، فسيكون للأفضل".

وواصل: "لا يحتاج إلى أي تعليقات، حتى الآن، لا أعرف أي شيء، لكني آمل أن يؤتي ثماره".

ماذا عن باريس؟

في باريس، قاد نيمار الفريق إلى 4 ألقاب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي في غضون خمس سنوات، لكن يُذكر أن النادي قد أخبره أن خدماته لم تعد مطلوبة.

حيث رفض ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان التأكيد على أن نيمار كان جزءًا من خطة النادي لموسم 2022-23.

ويأتي قرار باريس سان جيرمان بإبعاد نيمار بعد أن سجل 13 هدفًا في الدوري في 22 مباراة بالموسم الماضي، على الرغم من غيابه لعدة أشهر بسبب إصابة في الكاحل.

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