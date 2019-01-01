نيمار يثير الجدل من جديد - صورة مع زيدان هل تقربه من ريال مدريد؟

النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ينشر صورة له مع زيدان، هل تقربه من ريال مدريد؟

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أثار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة الإسباني السابق وباريس سان جيرمان الحالي المزيد من الجدل حول مستقبله مع النادي الفرنسي.

جاء هذا عبر صورة نشرها اللاعب لنفسه مع زيدان في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام".

وجمعت نيمار وزيدان بالظاهرة البرازيلي رونالدو، وكانت من مباراة ودية خيرية قد أقيمت عندما كان لاعب باريس سان جيرمان لاعبًا في البرازيل.

ريال مدريد يستخدم مودريتش لضم نيمار

وتعد الصورة مثيرة للجدل بسبب وجود أنباء حول اقتراب نيمار بالفعل من ريال مدريد الإسباني الذي دخل في مفاوضات جادة مع باريس سان جيرمان لضمه.

وكان نيمار قد أعرب عن رغبته بالرحيل عن نادي باريس سان جيرمان هذا الصيف بعدما ساءت العلاقة بين اللاعب وإدارة النادي.

جدير بالذكر أن برشلونة أيضًا مهتم بالحصول على خدمات نيمار هذا الصيف لكن الوضع المادي للفريق لا يسمح لضمه بشكل مباشر من باريس سان جيرمان في صفقة بيع وشراء.