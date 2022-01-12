نيمار يثير الجدل مجددًا بالسخرية من منتقديه!

استغل نجم باريس سان جيرمان، نيمار، جلسة علاجية من أجل السخرية ممن ينتقدوه ويتهمونه بعد الالتزام والتركيز في عالم كرة القدم.

نيمار يغيب منذ شهر نوفمبر الماضي بعد الإصابة في إحدى مباريات الدوري الفرنسي، ومن المتوقع أن يعود للملاعب في آخر شهر يناير الحالي.

الأيام الماضية شهدت عودة البرازيلي إلى باريس مجددًا للتعافي، وقد ظهر نيمار في جلسة أكسجين وكتب عليها حديثًا ساخرًا ضد من ينتقدوه.

صاحب الـ28 عامًا وضع حالة عبر إنستجرام لصورته في الجلسة وكتب عليها ساخرًا "جلسة اليوم الثانية، كم هو جيد ألا تكون محترفًا ولا تعتني بنفسك".

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كما تابع "لكن حتى تكون جيدًا في الليل حتى عليك أن تعتني بنفسك أولًا!".

ويعوّل باريس سان جيرمان أن يتمكن نيمار من المشاركة في الخامس من فبراير المقبل أمام ليل، حتى يتم إعداده جيدًا للخطوة الأهم، وهي مواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

أداء لاعب برشلونة السابق تلقى انتقادات كثيرة في الأشهر الماضية، فهذا الموسم لعب 14 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة آخرين فقط.