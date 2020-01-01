نيمار يتشاجر مع حكم مباراة مونبلييه ويرد عليه بشكل خارج

مشادة كلامية بين نيمار وحكم مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الجولة الـ 22 من الدوري الفرنسي.

شهدت مواجهة باريس سان جيرمان اليوم أمام نظيره مونبلييه مشادة بين حكم اللقاء والنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بين شوطي المباراة.

جاء هذا في الممر المؤدي لغرف الملابس حيث توجه الثنائي نيمار وماركو فيراتي للحكم عقب انتهاء الشوط الأول وتحدثا معه بشأن عدة كرات في الـ 45 دقيقة الأولى.

حديث نيمار في البداية كان عن كرة تلقى فيها البطاقة الصفراء لعدم تحليه بالروح الرياضية اللازمة، فقال له نيمار: "أنا ألعب كرة القدم فتعطيني البطاقات الصفراء".

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قال نيمار كلماته باللغة البرتغالية وهي اللغة الأولى له كشخص برازيلي وهو ما أثار حفيظ الحكم الذي قال له: "تحدث باللغة الفرنسي".

طلب الحكم أغضب نيمار فسخر النجم البرازيلي من طلب الحكم الفرنسي بكلمات غير لائقة، ثم تركه ورحل وتبعه ماركو فيراتي لاحقًا.

ونجح باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز بمباراة اليوم بخمسة أهداف نظيفة، حيث سجل الفريق رباعية في الشوط الأول.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة وبفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه.