نيمار يتخطى ميسي ورونالدو بفضل عقد رعايته الجديد

مبلغ ضخم للبرازيلي

كشفت تقارير عن القيمة الضخمة التي سيتحصل عليها النجم البرازيلي نيمار نظير عقد الرعاية الجديد الذي أمضاه رفقة أحد الشركات الرياضية المشهورة في الأيام الماضية.

وأعلن نيمار تحوله من علامة "نايك" الأمريكية إلى منافستها "بوما"، الأمر الذي صاحبه حملة دعائية ضخمة من الشركة الألمانية المصنعة للملابس الرياضية.

وقالت "فوربس" وأكدت على كلامها "صن" إن نيمار سيتحصل على 25 مليون يورو في العام نظير العقد الجديد الذي وقعه اللاعب، ليصبح الأعلى بين لاعبي الكرة.

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وتخطى البرازيلي بتلك القيمة كلاً من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وكلاهما يتحصل على 20 مليون يورو في العام من عقود الرعاية عبر شركات منافسة.

وفسر لاعب بي إس جي قراره بإنه كبر وهو يشاهد عظماء في اللعبة بشعار الشركة أمثال بيليه، مارادونا، أوزيبيو، ماتيوس، وكرويف، وهو ما شجعه لإكمال الإرث.

نيمار لفت الأنظار في الأيام الماضية، ولكن بشكل سلبي بعد تعرضه للضرب ودخوله في أزمة كبيرة في مباراة مارسيليا مع بي إس جي بالدوري وشكواه من التعرض للعنصرية.

وتم إيقاف نيمار لمباراتين عقاباً على تصرفاته في المباراة التي خسرها بطل فرنسا ووصيف أوروبا بهدف نظيف أمام خصمه اللدود.