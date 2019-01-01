نيمار: وعدت بالتسجيل مرتين في ريمونتادا برشلونة أمام باريس

النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق برشلونة السابق يروي تفاصيل الريمونتادا أمام فريقه الحالي باريس سان جيرمان.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي عن تفاصيل جديدة حول مباراة الريمونتادا بين الفريقين.

جاء هذا في حوار خاص بشبكة "دازن" أدلى بها نيمار وأكد خلاله أنه وعد أصدقائه بتسجيل هدفين في تلك المواجهة.

وقال نيمار: “اثنين من أصدقائي قالا أن باريس سان جيرمان فريق قوي للغاية، وأنهم بالفعل تجاوزوا برشلونة ومروا من دور الـ ١٦ لكنني أوقفتهم".

وأضاف: "قلت لهم أنت تعملون معي لكن يبدو أنكم لا تصدقون في قدرتنا على الفوز بالمباراة، سنعكس هذا الموقف وسنحقق الفوز وأعدكم بتسجيل هدفين".

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وأكمل: "في اليوم التالي للمباراة تدربنا ورأيت وجوه الجميع، الكل كان سعيدًا ولم يكن لاعب واحد قلق من عدم إمكانية قلب الأمور أمام باريس سان جيرمان، رغم ذلك عرفنا أن الأمر صعب".

وأردف: "عرفنا أننا سنحقق الفوز في تلك المباراة لأننا سنلعب بطريقتنا وسنقدم كرة القدم الخاصة ببرشلونة وسنحول المباراة لاستعراض ، لكننا لم نكن متأكدين من قدرتنا على تجاوز ذلك الدور".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد ودع دوري أبطال أوروبا في تلك النسخة من الدور التالي أمام يوفنتوس بعد الخسارة بثلاثية نظيفة في الذهاب والفشل في التعويض خلال لقاء العودة.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 9, 2019