نيمار منبوذ في غرف ملابس باريس سان جيرمان!

نجوم باريس سان جيرمان في حالة غضب من تصرفات نيمار!

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن مجموعة كبيرة من نجوم باريس سان جيرمان يشعرون بالغضب تجاه البرازيلي نيمار دا سيلفا زميلهم في الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن تصرفات نيمار المثيرة في مباراة ليل كانت السبب في حالة الغضب تلك.

غضب نجوم باريس سان جيرمان من نيمار يعود في الأساس لفشل اللاعب البرازيلي في السيطرة على مشاعره في اللحظات الحاسمة.

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وكان نيمار قد تعرض لبطاقة حمراء في مواجهة ليل، بعد مشاجرة مع تياجو ديجالو لاعب الفريق الخصم، ليحصل على بطاقة صفراء ثانية.

ويعد ذلك الطرد هو الثالث لنيمار في الدوري الفرنسي، أكثر من أي لاعب آخر منذ بداية العام الماضي 2020، وكذلك تلك هي المرة الرابعة له مع باريس سان جيرمان في المطلق.

وتعرض باريس سان جيرمان للخسارة في اللقاء الذي أقيم يوم السبت الماضي، بهدف نظيف ليستمر في معاناته بالموسم الجاري.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 63 نقطة خلف ليل المتصدر بـ 66 نقطة.