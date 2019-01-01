نيمار: مبابي أصبح ظاهرة ويمكنه التحسن

كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان ينال الثناء من زميله البرازيلي نيمار الذي وصفه بالظاهرة وأكد أنه أمامه الكثير ليتعلمه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بنظيره الفرنسي كيليان مبابي زميله في فريق باريس سان جيرمان وبالقدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها.

جاء هذا في تصريحات خاصة لـ"دازن" وجول.كوم أدلى بها نيمار وأكد خلالها أن مبابي لا يزال أمامه الكثير من الأمور ليتعلمها والخبرات ليكتسبها.

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وقال نيمار: "بالنسبة لي مبابي أصبح ظاهرة بالفعل، يمكنه أن يقوم بأمور عظيمة للغاية في مسيرته، ويمكنه أن يصبح أفضل مما هو عليه الآن".

وأضاف: "ليس لدي أي شكل حول ذلك فهو يتمتع بالهدوء والشخصية القوية، ودومًا يكون سعيد ويحب المزاح، لكنه أمامه الكثير من الخبرة ليكتسبها".

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وكان نيمار ومبابي قد ارتبطا مؤخرًا بالرحيل عن صفوف فريق باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، حيث ارتبط اسميهما بريال مدريد.

جدير بالذكر أن نيمار كان قد بدأ اللعب بجوار مبابي منذ صيف 2017 عندما انضم من برشلونة لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو..