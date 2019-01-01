رئيس الاتحاد الفرنسي: باريس تحتاج فريقًا حقيقيًا للفوز بدوري الأبطال

تعرف على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي حول باريس سان جيرمان ونيمار

أكد نويل لوجريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أنّ باريس سان جيرمان ينقصه الكثير لللفوز بدوري أبطال أوروبا كاشفًا عن أكبر عيوب نيمار.

ولم يتجاوز باريس سان جيرمان ربع النهائي خلال مسيرته في دوري أبطال أوروبا.

وقال لوجريت في تصريحات لراديو مونت كارلو الفرنسي: "أتمنى أن تحقق فرقنا الكثير من العوائد في دوري أبطال أوروبا وهذا يتطلب تجاوز دور الـ 16. باقي الفرق ليست عبقرية لتجاوز هذا الدور ولكننا فقط لا نؤدي بالصورة المطلوبة".

وتابع: "نيمار لاعب رائع وتستمتع بمشاهدته في الملعب ولكن الإصابات أبعدته عن المشاركة في البطولات الكبرى سواء مع باريس أو البرازيل وأعتقد أنّ هذه مشكلة يحتاج علاجها".

رئيس الاتحاد الفرنسي أشار إلى أنّ باريس سان جيرمان سوف يحقق بطولة دوري أبطال أوروبا حينما يمتلك فريقًا حقيقيًا يمتلك أكثر من لاعب مميز في كل مركز.

واختتم: "في كل دولة نجد فريقًا يسيطر على البطولات ويقدم أكثر من لاعب للمنتخب، باريس سان جيرمان بحاجة لأن يكون المصدر الأول لتقديم المواهب إلى منتخب فرنسا ولكن هذا لا يحدث".

جدير بالذكر أنّ نيمار خارج قائمة البرازيل في كوبا أمريكا للإصابة.