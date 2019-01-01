نيمار: لست غطاسًا ولا أمثل في منطقة الجزاء

نيمار يعلق على اتهامه بكثرة التمثيل وبالأخص في كأس العالم الأخيرة

نفى نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، تهمة تعمده السقوط في المباريات للحصول على ضربات الجزاء وبالأخص في بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا.

نيمار تلقى العديد من الانتقادات بسبب كثرة السقوط في مباريات المنتخب البرازيلي بكأس العالم.

وقال أغلى صفقة في العالم في تصريحات عبر شبكة ESPN: "أندهشت كثيرًا حينما رأيت الجميع يوجهون لي الانتقادات والاتهام بالتمثيل".

وتابع: "وجدت نفسي أعيد مشاهدة مباريات البرازيل في كأس العالم للبحث عن الحالات التي سقطت فيها دون التعرض لأي تدخل".

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( 📸 : IG\carpoficial) pic.twitter.com/CQwPGvhf9u — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 1, 2019

من جانبه علّق والد اللاعب على هذه الاتهامات بقوله: "نيمار لا يسقط سوى بعد التعرض لعرقلة، البعض يرى أنّه يدعي الأمر ولكن هذه فقط مجرد حيل".

وأوضح: "نيمار ذكي وحينما يخسر الكرة يحاول أن يسبق المنافس ليجبره على عرقلته ومنحه المخالفة، وهذا أمر إيجابي فيه ولكن الجميع يعتبر ذلك تمثيلًا ويضربونه بسهام الانتقادات".

يذكر أن نيمار يعاني من إصابة على مستوى مشط القدم، تلك التي منعته من المشاركة مع باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد الأسبوع قبل الماضي.