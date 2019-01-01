نيمار لا يستبعد الانتقال إلى ريال مدريد

اللاعب الدولي البرازيلي يفتح الباب أمام انتقاله للميرنجي في المستقبل

فيسبوك تويتر محمد عماد

ألمح النجم الدولي البرازيلي نيمار إلى إمكانية انتقاله لفريق ريال مدريد في المستقبل، رغم رغبته في البقاء بصفوف فريق باريس سان جيرمان.

وكان اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا قد انتقل من صفوف فريق برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية عام 2017 في صفقة قدرت بـ 222 مليون يورو ليكون نيمار اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.

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وقال نيمار في آخر مؤتمر صحفي له: "ريال مدريد نادٍ عظيم وهذا أمر يعرفه الجميع، أي لاعب يتمنى الانتقال له، لا أحد يعلم ما الذي يمكن أن يحدث في المستقبل".

كما أضاف لاعب البلوجرانا: "أشعر بالسعادة حاليًا في باريس، لا أقول إنني سأذهب للعب في ريال مدريد ولكني لا أعرف ما الذي يمكن حدوثه في المستقبل".