تصريحات غامضة حول مستقبل البرازيلي

الودية التي جمعت كلًا من باريس سان جيرمان الفرنسي وأوراوا ريدز الياباني ضمن الاستعدادات التحضيرية للموسم المقبل، انتهت بفوز الباريسيين بثلاثية كاملة، لكن في أعقابها أدلى كل من البرازيلي نيمار والمدرب كريستوف جالتييه بتصريحات حول مستقبل النجم الذي وصل إلى الفريق في 2017 بدفع قيمة الشرط الجزائي مع برشلونة والتي قدرت بـ222 مليون يورو لتكون الصفقة الاغلى في التاريخ.

نيمار قال عقب اللقاء في المنطقة المختلطة وفي تصريحات للصحفيين: "لطالما أردت البقاء هنا في باريس سان جيرمان، وما زلت أريد ذلك".

وأضاف: "ولكن النادي لم يتحدث معي حول أي شيء، ولذلك فإنني لا أعرف خطتهم بشأني".

وفي نفس التصريحات أضاف نيمار: "لا أهتم كثيرًا بالانتقادات التي توجه لي، من يكتبون أي شيء عني لا يملكون إلا ذلك".

أما المدرب كريستوف جالتييه فقد قال: "لم أعقد لقاء بشكل فردي مع نيمار حول الموضوع ولم نعلن أي شيء بشأن موقفه من البقاء أو الرحيل، ولكنني لا أراه منزعجًا بكل ما يثار حوله وحول مستقبله مع باريس سان جيرمان".

🚨 Galtier sur l’avenir de Neymar 🇧🇷 : « Sur qui va advenir à la clôture du mercato, je ne sais pas. On l'annonce partant, restant… Je n'ai pas eu d'entretien individuel avec lui sur ça. Mais il ne semble pas perturbé par tout ce qu'on peut dire sur lui et sa situation au PSG. » — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) July 23, 2022

تصريحات تبدو مطمئنة من الطرفين، لكنها تحمل في طياتها بعضًا من التوتر المختبئ خلف الرماد، لأن أيًا من الطرفين لم يتحدث عن البقاء بشكل رسمي وبشكل قاطع، وبالذات جالتييه الذي كان يستطيع نفي رحيل نيمار، في ظل إصرار الطرفين على أنه لم تعقد أي جلسة لمناقشة مستقبل نيمار بشكل واضح، وهي ملابسات تثير الغموض بكل تأكيد.