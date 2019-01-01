لا جديد - نيمار خارج قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة تولوز

مستقبل نيمار يزداد ضبابية بعد خروجه من قائمة باريس سان جيرمان للمباراة الثالثة في الدوري الفرنسي

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمواجهة تولوز مساء اليوم، الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وشهدت القائمة خروج نيمار للمرة الثالثة منذ انطلاق الموسم الجاري.

وكان المدرب قد أشار في المؤتمر الصحفي إلى أنّ البرازيلي تعافى من الإصابة لكن موقفه لا يزال غامضًا مع إدارة النادي.

وأكد: ": "موقف النادي واضح، إذا لم يتضح الوضع لن يلعب، إذا إتضح الوضع قبل مباراة الغد سيلعب، إذا لم يحدث ذلك لن يلعب".

وكان باريس سان جيرمان قد خسر لقاء الجولة الثانية أمام رين بثنائية لهدف ليستقر في المركز الـ 12 بعد جولتين.

جدير بالذكر أنّ برشلونة وريال مدريد لم يستسلما في إمكانية التعاقد مع نيمار خلال الأيام القليلة المتبقية في سوق الانتقالات.